La bailarina Valentina “Vale” Roth compartió una sentida reflexión sobre sus inseguridades respecto a su cuerpo durante el embarazo, momento en el que recordó sus problemas alimenticios pasados y habló de su miedo por recaer durante la espera de su hija.

Todo inició a través de sus historias de Instagram, donde compartió algunas imágenes de lo que sería una sesión de fotos que tuvo, mostrando su pancita de embarazo. Así, tras asegurar que subiría las imágenes editadas a su perfil próximamente, aseguró que debía ser honesta con sus seguidores.

“No quiero mentir. Para qué les voy a decir que no me costó ver las fotos, porque sí me costó”, lanzó de entrada la ex chica Yingo.

“Como siempre, he tenido muchos traumas y temas con el peso, y en el embarazo subí 10 kilos. Antes tenía mucha fijación, me miraba todo el día la guata, quería estar muy marcada todo el rato. Ahora no es así”, comentó.

Así, Roth confesó que actualmente “trato de no mirarme tanto al espejo. Y como les he dicho antes, lo único que quiero es que la Antonia nazca bien y sanita, eso es lo que más me preocupa a mí”.

“Pero no les voy a mentir, cuando veo las fotos… (pienso) ‘he subido bastante de peso’, cuesta asumirlo, pero en este embarazo creo que me lo he tomado demasiado bien, sobre todo el tema que me preocupaba bastante: el peso”, aseguró en el video.

“Creo que a mi familia también le preocupaba y decía ‘pucha, ojalá que a la Vale no caiga de nuevo en estos problemas alimenticios"”, continuó.

En esa rama, Valentina Roth reveló que “estuve con problemas alimenticios 15 años de mi vida y es fuerte, porque la familia lo pasa muy mal, no saben qué hacer porque se desesperan por poder ayudarte”.

“Yo nunca más quiero volver a caer en eso y me asusté un tiempo del embarazo, dije: ‘Ojalá no me traume y no retroceda, porque he avanzado mucho’, pero de verdad me lo he tomado bien”, comentó.

Así, Vale Roth recordó cómo es vivir con problemas alimenticios asegurando que “solo te dañas a ti mismo”. “Las mamás tengan ojo, ojo con sus hijas e hijos. No bajen los brazos. Son enfermedades muy cuáticas (sic)”.