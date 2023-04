Vale Roth tiene ocho meses de embarazo, lo que no evitó que tuviese que vivir un tenso momento en una farmacia, cuando pidió atención preferencial para las embarazadas a una guardia del lugar.

“Estoy enojada… siempre voy a una farmacia que me queda al ladito. Y ya estoy media chata porque tengo ocho meses y me hago pipi muy fácil, no puedo estar una hora esperando, porque a las embarazadas se nos cansa la espalda, se nos duermen las piernas”, comenzó su relato a través de Instagram.

“Fui donde una señora que la veo siempre, y siempre le digo, ‘yapo, cuándo un número para las embarazadas’”, continuó, recalcando que la mujer siempre “había sido simpática”, porque ella es cliente frecuente del local.

“Y hoy me acerqué igual, de igual manera. Le dije ‘yapo… ¿Cuándo?’ Con ese tono”, continuó. “Y me dijo, ‘usted no está enferma. Yo cuando estaba embarazada hacía la fila normal…’ Y se fue cómo enojada”, recordó.

Vale Roth y atención preferencial para embarazadas: “¿Hasta cuándo?”

Según Vale Roth, la peor parte para ella, es que la mujer comenzó a hacerle un gesto burlesco con la mano y le decía “¡Sigue hablando sola!”, en lugar de darle una explicación para no darle una atención preferencial.

“Yo le decía ‘¿Usted me está hablando en serio?’. Porque de verdad fue muy mal educada conmigo”, aseguró la exchica reality. “De verdad que me dio demasiada lata. Me puse a llorar de rabia. Cómo me hace ese gesto. Y después se fue a esconder”, siguió.

“Yo solo dije ‘hasta cuándo’, porque las embarazadas tenemos que esperar y esperar… Si bien es cierto, tiene razón, no estamos enfermas, no puedo hacer una media fila… Se portó pésimo conmigo. Yo quería hablar con la encargada y nunca llegó”, contó.

La bailarina afirmó que “quedó mal” e incluso tuvo taquicardia por los nervios y el trato recibido. “Estoy cero en la onda de estar peleando… cero agresiva”, comentó.

¿Qué dice la ley?

En 2021, la Cámara Baja aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para obligar a los proveedores de bienes y servicios (comercio), a contar con sistemas de atención preferencial para adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

La norma precisa que “las personas adultas mayores, personas con discapacidad, embarazadas y personas acompañadas de lactantes tendrán derecho a que se les otorgue una atención preferente por parte de proveedores de bienes y servicios en los locales de atención al público”.

Asimismo, “tendrán derecho a que se les provea de mecanismos adecuados para ellos, en atención al cliente, tanto de forma presencial como remota, en todo el proceso de contratación o compraventa de bienes y servicios, incluida la etapa de posventa”.

Además, se establece que los proveedores de bienes y servicios que mantengan locales físicos de atención al público, con un aforo igual o superior a diez personas, deberán contar obligatoriamente con un sistema de atención preferencial para personas adultas mayores, embarazadas, personas acompañadas de lactantes y personas con discapacidad.