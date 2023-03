Vale Roth contrajo matrimonio por el civil con su novio, el ortodoncista Miguel de la Fuente, y compartió el momento con sus seguidores en redes sociales.

La ceremonia se realizó al aire libre, en el jardín del departamento de su mamá, contó con la presencia de grupo selecto de amigos y familiares.

El proceso de su preparación lo fue mostrando a través de Instagram, donde se le vio muy contenta y tranquila.

Vale Roth llegó a su matrimonio usando un traje pantalón blanco, que contaba en su parte alta con un encaje bordado de flores.

El look lo completó con un sencillo peinado y un maquillaje suave.

A pesar de los pequeños malestares de su avanzado embarazo, ya tiene seis meses, la novia recalcó que no podría estar contenta con el día.

“No puedo respirar y me está pateando, me patea, me patea, me patea”, señaló en una de sus publicaciones. “Ya, pero no importa, por la iglesia va a ser más relajado”, agregó.

A inicios de diciembre, la modelo y bailarina reveló que tenía tres meses de embarazo, ya principios de enero contó que contraería matrimonoi.