Luego de que Laura de la Fuente publicara un video defendiéndose de los comentarios de diferentes usuarios sobre su aspecto físico, su padre, el actor Cristián de la Fuente, salió en su defensa criticando a las mujeres que se lanzan en contra de otras.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete quiso subir el video de la joven de 18 años, apuntando que ella compartió aquel registro “para contestarle a aquellas mujeres que la critican por tener pecas y por su forma de caminar”.

“Me pregunto… ¿Dónde quedó la idea de apoyarse entre mujeres? Y peor aún… atacar a escondidas detrás de una pantalla a una niña de 18 años”, continuó.

Tras ello, mostró el video de la joven influencer donde hace frente a una serie de comentarios negativos en su contra.

“Así de fácil. Si no le gusta, no la siga. No pierda tiempo tirando mala onda. Y por último, hágalo con alguien de su edad. Y, ¡hágalo de frente! No escondida detrás de las redes sociales”, escribió.

De la Fuente también dedicó palabras a su hija, asegurando que “eres una crack. Estoy muy orgulloso de ti”.

Los ataques contra Laura de la Fuente

El pasado lunes, la animadora de televisión Angélica Castro salió en defensa de su hija luego de que Laura fuera criticada por sus pecas y su forma de caminar en un desfile de moda para una marca de retail.

Asimismo, la propia joven quiso referirse al tema este martes, donde lamentó que “tanta gente no haya sido capaz de entender el propósito del desfile, que era que cada cual pudiera rescatar sus bellezas únicas, sus cualidades que los hacen únicos y los distinguen a los demás, porque todos somos distintos. Es poder resaltar eso que uno tiene que es único y hacerlo su sello”.

“No solo que lo comenten a través de un computador o una pantalla le llega a un computador, somos personas con sentimientos. Yo estoy súper conforme con mis pecas, con la forma en la que camino, con la forma en la que soy, soy yo”, expuso.

“Les voy a pedir que si son de esas personas que les molesta mi forma de caminar, les molesta mis pecas o algo mío, por favor, no me sigan, es súper simple. No tienen que tomarse el tiempo de ver mis videos y además comentar algo, ¿para qué?”, concluyó.