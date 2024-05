Verstappen ’le pega’ otra vez a Checo Pérez por maniobra que lo complicó en Miami: "Pudo ser desastre"

Apenas iniciado el GP de Miami del pasado domingo, Sergio ‘Checo’ Pérez puso en aprietos a su compañero Max Verstappen, quien otra vez lanzó un sutil ‘dardo’ contra el mexicano.

El excorredor de Force India debió esquivar la primera curva en un sector con poco agarre, situación en la que casi colisionó con su símil neerlandés, quien salió primero en suelo estadounidense al hacerse con la pole position.

Ante el riesgo, el tres veces campeón de la F1 afirmó sentirse “muy consciente, es decir, giré y lo vi bloquear”.

“Miré después de la carrera y había como un rasguño en mi difusor. Así que algo debe haber golpeado. Pero sí, estuvo muy cerca”, complementó al ser consultado al respecto.

Para Verstappen, un choque con ‘Checo’ Pérez “podría haber terminado en un desastre, por supuesto, para el equipo también. Así que sí, fue suerte”.

