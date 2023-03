Este jueves se estrenó en los cines nacionales Minamata, considerada una de las mejores actuaciones de la carrera de Johnny Depp. Pero la estrella de Hollywood no está solo en la cinta, sino que también es acompañado por Hiroyuki Sanada, a quien también se puede ver en estos días en John Wick 4.

La cinta se basa en la historia real del desastre en la ciudad costera japonesa de Minamata, cuyas aguas fueron envenenadas con 27 toneladas de compuestos de mercurio por la compañía Chisso Corporation, entre 1932 y 1968.

Como resultado del químico en la bahía y por ende en la cadena alimenticia, más de 2500 personas comenzaron experimentar un desorden neurotóxico que fue bautizado como Enfermedad de Minamata.

Este incluía síntomas como alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, degeneraciones del sistema nervioso, descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo, debilidad, movimientos involuntarios, desmayos, ceguera, y en casos extremos, parálisis y hasta la muerte.

En medio del desastre, el editor de la revista Life, Robert Hayes (Bill Nighy), encarga la misión secreta de capturar lo que estaba pasando a uno de los reporteros gráficos más venerados de la Segunda Guerra Mundial, W. Eugene Smith (Johnny Depp), quien se había desconectado de la sociedad y de su carrera.

Allí, Smith se sumerge en la comunidad, documentando sus esfuerzos por vivir con la enfermedad de Minamata y su apasionada campaña para lograr el reconocimiento de culpa de Chisso y del gobierno japonés.

En el filme, Hiroyuki Sanada da vida a Mitsuo Yamazaki, uno de los activistas que se enfrentó a la Corporación.

Hiroyuki Sanada y sus recuerdos del desastre

Sanada, de 62 años, nació en Japón y tenía 10 años cuando ocurrió el desastre. “Tengo recuerdos fugaces de ver las noticias y en mi escuela tratando de hablarnos sobre lo que había sucedido, pero éramos demasiado jóvenes para apreciar la magnitud de la tragedia”, contó el intérprete en una entrevista a la que tuvo acceso BioBioChile.

“Cuando leí el guion y comencé a investigar la historia, me sorprendió mucho lo que descubrí. No me di cuenta de que los efectos del desastre se sienten en la actualidad. Por eso, sentí que era realmente importante que esta historia se contara a una generación más joven, que tal vez no esté al tanto de lo que sucedió en Minamata”, añadió.

Según el actor, si bien las personas más jóvenes en Japón pueden aprender de lo ocurrido en la escuela, no hay una profundidad en los efectos de lo que ocurrió. “Por eso es importante contar esta historia, no solo en Japón, sino en todo el mundo, para recordarle a la gente lo que sucedió y evitar que se repita”.

Por otro lado, Hiroyuki Sanada reconoció que no conocía a cabalidad el trabajo de W. Eugene Smith. “Hasta que leí el guion, no estaba al tanto de él, pero dicho eso, tengo vagos recuerdos de una foto: Tomoko Uemura in Her Bath, pero no sabía que era de Eugene Smith”.

El personaje del actor se basa en varias personas reales que se enfrentaron a la industria, entre ellos, el líder del partido de activistas y numerosos simpatizantes.

“Añade un grado de presión a la interpretación. Investigué mucho para el papel, incluso incorporé en mis líneas algunas de las cosas que leí, para darle un grado de autenticidad a la interpretación. Vi imágenes de la época y algunas de las cosas que leí, que fueron muy inspiradoras, se incluyeron en la película”, recordó.

“La historia de Minamata no es única”

Para Hiroyuki, la cinta entrega la oportunidad de reexaminar el pasado, lo que “nos ayudan a definir lo que queremos de nuestro futuro”.

“Lamentablemente, la historia de Minamata no es única. Hay historias como esta en todo el mundo sobre desastres a escala industrial y corrupción que deben ser puestos a prueba”, prosiguió.

“Esta película aborda un tema vital sobre cómo tratamos al planeta, no solo para nosotros sino para las generaciones futuras. Puedo ver por qué Andrew (Levitas, el director) hizo esta película ahora. Al igual que las fotos de Eugene, espero que esto genere conciencia y sea una oportunidad para iniciar el cambio”, cerró.