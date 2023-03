Polémica y debate generaron en redes sociales los dichos de la influencer Antonia Larraín a raíz del estreno de la película “The Whale” (“La Ballena”), la misma que le valió a su protagonista, Brendan Fraser, el Óscar a Mejor Actor en la reciente ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood.

Consultada en su cuenta en Instagram por su opinión de la cinta y cómo el personaje principal representa su sobrepeso, la escritora y activista por la diversidad corporal explicó las razones que la alejan del filme dirigido por Darren Aronofsky (“Réquiem por un sueño”, “El cisne negro”).

“La verdad es que no la he visto y no la quiero ver. Me basta con los reviews que han hecho otras artistas gordas al respecto… Eso. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas”, señaló la autora detrás de “Cuerpo sin vergüenza”, su debut editorial.

“No castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir. Los fatsuits, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos… Mmm, no”, añadió en una saga de “stories”.

De acuerdo a su relato, Larraín fue invitada a la avant premiere chilena del filme, propuesta que rechazó por los reparos que tenía sobre la producción.

“Quiero decir que a mí me invitaron a la avant premiere, a ver la película, y yo dije: ‘no, no voy a ir"”, relato. “Quería ir a verla para hablar en primera persona de lo que me había pasado, pero dije no. Mi salud mental. No vale la pena”, explicó.

En redes sociales, los dichos de Antonia Larraín generaron un amplio debate al respecto, convirtiendo el nombre de la comunicadora en uno de los conceptos más replicados entre los usuarios locales de Twitter desde la noche del lunes.

No solo Antonia Larraín: Las críticas a The Whale

Los cuestionamientos alrededor de “The Whale”, sin embargo, no se remiten al debate cibernético local: desde su estreno, el filme ha sido acusado de “gordofóbico”, ya sea por críticos de cine como por actores de la sociedad civil.

“Si pudiéramos abandonar el prejuicio contra aquellos que viven con obesidad, sería un paso en la dirección correcta”, se defendió Fraser en diálogo con la BBC a raíz de las primeras críticas contra el filme. “A menudo perdemos de vista que son seres humanos con pensamientos y sentimientos, y corazones y familias. Y es una historia que se desarrolla a puertas cerradas”, agregó.

El director Darren Aronofsky, en tanto, también hizo frente a los reparos sobre la decisión de no incluir a una persona con obesidad para el rol protagónico. “Desde una perspectiva de salud, es prohibitivo… Es un papel imposible de cumplir con una persona real que lidia con esos problemas”, dijo a la BBC, a pesar que especialistas han remarcado que filmar una película no pone en riesgo a las personas con sobrepeso.

“(The Whale) es una película inhumana sobre un ser muy humano”, escribió la autora Roxane Gay en una crítica publicada en el diario The New York Times.