El actor Brendan Fraser ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel en The Whale, en un regreso triunfal luego de varios años mermado por enfermedades y haberse dedicado a su hijo.

El actor de 54 años interpreta en la cinta a Charlie, un profesor de inglés con obesidad mórbida, en una historia que busca concientizar respecto a esta enfermedad.

“Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar en las aguas profundas (…) gracias por permitirme regresar, por permitirme resurgir, por volver a la superficie para volver a ser visto”, indicó emocionado.

Sin ir más lejos, Fraser debió someterse a una extensa transformación para lograr dar con la perfección de este personaje.

Best Actor in a Leading Role goes to Brendan Fraser! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/rWIHrR9BS9

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023