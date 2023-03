Una complejo están pasando Memo Bunke y su esposa Paola Torres, ambos aquejados de complejos problemas de salud. Sin ir más lejos, en este instante los dos se encuentran hospitalizados.

Esto lo confirmó el propio comediante a través de sus redes sociales, indicando que se internó este lunes para ser sometido a una biopsia.

“Amigos queridos primero contar que mi amada y bella esposa aun se encuentra hospitalizada, a la espera de algunos exámenes que definirán algunas cosas para tener más claro el pronóstico, y fecha de alta. Por otro lado comentar que al fin me harán mi biopsia que por tanto tiempo habíamos esperado, me hospitalizo mañana para ser intervenido el día martes”, indicó.

“No es el mejor de los escenarios ya que ambos estaremos hospitalizados por separado, pero juntos como siempre. Sólo les pido buena energía y mucho amor para nosotros para que pronto salgamos de toda esta aventura, por no decir otra cosa. Gracias a todos, en especial a la familia y amigos que siempre están”, agregó.

Complicaciones de Memo Bunke

Hay que señalar que Memo Bunke ha vivido complicaciones de salud en el último tiempo, debido a que padece una enfermedad llamada fibrosis muscular.

El comediante se alejó de los escenarios en el último tiempo, e incluso estuvo trabajando en la construcción.

No obstante el hombre, que estuvo en el Festival de Viña del Mar hace 23 años, debió dejar aquel rubro debido a problemas de salud derivados de aquella enfermedad.

“Siempre he visto el lado positivo, así que por lo menos deje de fumar desde hace una semana (…) Ustedes saben que la pega para los artistas no están tan buena, no sé si pueda seguir trabajando en la construcción”, expresó en la oportunidad.