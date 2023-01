Este martes, se dio a conocer que la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el inmueble de la animadora de televisión Tonka Tomicic y su esposo, Marco Antonio López, mejor Parived para allanar el lugar como parte de las diligencias por el “Caso Relojes”.

Sin embargo, ¿cómo fue que el polémico caso de robo de joyas acabó ligando a la exconductora de Bienvenidos? Todo data de diciembre de 2021, cuando se dio a conocer un caso de tráfico de relojes y accesorios de lujo robados.

De acuerdo a lo que consignó en su momento BioBioChile Investiga, el caso se enfocaba en una agrupación delictiva dedicada a la internación de especies de origen ilícito, específicamente joyas y relojes. Estos objetos de alto valor eran conseguidos en Europa, Estados Unidos y Argentina -entre otros- e ingresados a Chile a través de encomiendas o trasladados personalmente por miembros de las bandas criminales, no declarándolos y evadiendo impuestos.

Así, personas con importante patrimonio personal, entre los que se encontró a Parived, compraban las joyas a menor precio. Parived fue ligado al caso en especial por la relación entre Domingo Jalil, uno de los involucrados en el caso, y el esposo de Tomicic, quienes tendrían una amistad.

La relación entre ambos se basaba en escuchas telefónicas y encuentros entre ambos que fueron seguidos de cerca por la PDI durante meses, así como también reuniones que tuvieron donde “se logró observar que revisaban cuentas y cheques, anotando números de series y cuentas”.

Hay que señalar que en 2020 Tomocic nombró a su esposo como gerente general de una de las empresas familiares que tiene en la actualidad.

La reacción de Tonka Tomicic ante relación con Caso Relojes

Ante la aparición de diferentes reportajes en contra de su esposo, Tomicic salió a desmentir los hechos continuamente, siendo la primera vez en agosto de 2021, cuando animaba el matinal Bienvenidos.

“Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente”, sentenció entonces, apuntando que “todo lo que tengo, lo he obtenido con esfuerzo y sacrificio. Jamás he tomado el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la forma en que me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables”.

Sin embargo, un año después de que surgieran los reportajes, Tomicic habló con Francisco Saavedra a través de un live de Instagram, donde habló sobre el caso, apuntando que “decían que estaba involucrada en situaciones increíbles”, aunque, admitió que “yo no he hecho nada, nada incorrecto, nada reprochable”.

“Hay muchas personas investigadas, entre ellas está mi marido. Entiendo que todo se ha centrado en él porque es mi marido, pero creo que se ha hiper amplificado su figura”, aseveró.

En enero de 2022, un reportaje de Chilevisión volvió a vincular a Tomicic y Parived con el llamado “Rey del Oro”, Harold Vilches, cuando este aseguró en una entrevista que hizo negocios con la también modelo, explicando que la pareja de la profesional, Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, los acercó.

Entre el revuelo de aquella declaración, Tomicic acabó saliendo de la animación del Festival de Las Condes, hecho que Canal 13 aseveró que la animadora estaba poniéndose al día con el calendario de vacunación contra el COVID-19. Estas razones habrían provocado que la señal reconsiderara su participación en el festival veraniego.

De igual forma, añadió que hasta entonces Parived no ha sido llamado a declarar. “Ni siquiera lo han formalizado. No me corresponde hablar a mí por él, no soy quien debe dar sus respuestas. Él está dispuesto a hablar en Fiscalía y él me dice que tiene la conciencia limpia”, mencionó.

Al respecto, la animadora de televisión dijo que “yo le creo, yo lo apoyo, porque soy su mujer”.

La también modelo aseguró que espera tomar medidas legales ante diferentes medios, mencionando que “se han dicho muchas mentiras” desde que su pareja apareció ligada a la investigación en torno al “Rey del Oro”.

“Me hago cargo de mi silencio y de todo lo que te estoy diciendo”, afirmó entonces, añadiendo que su pareja le ha dicho que “ha actuado de manera correcta y yo le creo (…) Yo tengo convicción de que las cosas se van a aclarar y van a salir bien”, dijo también.

Momentos después, y ante preguntas de sus seguidores, Tomicic fue categórica al decir que “no me voy a detener hasta que las personas que mancharon mi nombre se hagan responsables”.

Esta semana, y tras varios meses lejos de la televisión, Tomicic apareció en las pantallas de Canal 13 al animar el Festival de Las Condes. Asimismo, se espera que la animadora conduzca la Gala de Viña del Mar junto a Eduardo Fuentes en febrero de 2023.