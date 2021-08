La animadora Tonka Tomicic desmintió que esté siendo investigada por el Ministerio Público por un caso de receptación, como se informó la semana pasada.

Recordemos que el viernes, el portal Ciper Chile reveló que el marido de la comunicadora, Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, estaría siendo indagado por el delito de receptación, al haber comprado relojes robados provenientes de una banda de contrabando.

La conductora se tomó unos minuto al principio del matinal Bienvenidos, para aclarar el tema. “Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente”, sentenció.

“Un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión. También una versión distorcionada de los hechos”, añadió.

Según Ciper, las indagatorias habrían tomado cerca de tres años y se habría determinado que el grupo está compuesto por ladrones que funcionan en el extranjero. En este sentido, afirmaron que el esposo de Tomicic habría comprado algunos de los relojes que estaban a la venta de forma ilegal.

“Yo empecé mi carrera a los 13 años, hoy tengo 45. Todo lo que tengo, lo he obtenido con esfuerzo y sacrificio. Jamás he tomado el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la forma en que me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables”, afirmó.

“No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable”, cerró.

“Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley”

Por su parte, López Spagui también desmintió los hechos en una declaración enviada en exclusiva a BioBioChile.

López negó estar involucrado en el delito antes expuesto, asegurando que no ha sido llamado a declarar por parte del Ministerio Público.

“Quiero ser tajante y claro: Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud”, agregó.

Hay que señalar que en 2020 Tomocic nombró a su esposo como gerente general de una de las empresas familiares que tiene en la actualidad.

La empresa es Producciones Somitorno S.A., creada en 2017, la cual está inmersa en el mundo de la administración de espectáculos e inversiones.