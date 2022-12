La influencer lamentó lo vivido en sus redes sociales y, momentos después, borró su relato. "Estoy cansada, me lo he llorado absolutamente todo", lamentó.

A través de sus redes sociales, la exchica reality Valentina Roth relató el crudo momento que vivió este martes luego de que sufriera un asalto en las afueras de su departamento, hecho que acabó con el robo de su celular y, posteriormente, una serie de amenazas contra ella y su familia.

Específicamente, la ex Calle 7 aseguró en sus historias que todo ocurrió cuando estaba fuera de su edificio esperando un Uber para ir al hogar de su madre.

“Tengo la pantalla rota de mi teléfono. Me asaltaron abajo de mi departamento, dos hueones en moto (sic)”, comenzó diciendo, según consignó TiempoX.

De acuerdo a la exparticipante de Aquí se Baila, uno de los asaltantes estaba armado con una pistola, hecho que no notó de inmediato debido a que estaba llena de cosas y escuchaba música en el momento.

“Estaba esperando el Uber, que llegó un minuto más tarde de todo lo que pasó y el tipo me tiró el teléfono y yo intenté agarrarlo, hice forcejeo, pero vi la pistola y claramente no me voy a parar ahí”, relató entonces.

Asimismo, Valentina Roth aseguró que pese al asalto “no me pasó nada, solamente fue un mal rato. Me lo lloré todo”. La ex chica Yingo también lamentó que, al no tener sus datos en la nube, perdió todos sus datos.

“Traté de buscar mi Iphone y no tengo la nube, perdí todo, todas las fotos, mis videos, qué penita”, lamentó también, para, momentos después, lamentar que el mal momento aún no acababa.

“Ya empezaron a amenazar a mi familia y a Miguel (de la Fuente, su pareja) por WhatsApp. Por favor, si les hablan de mi número o mandan algo, no pesquen. Dios, qué terrible esto”, escribió en sus historias.

“Tenía el celular con clave. Estos hueones me sacaron el chip y, como se demoraron un poco más en bloquear el teléfono, sacaron el chip, lo pusieron en no sé dónde, sacaron mis contactos como a mi familia y los empezaron a extorsionar, porque quieren la contraseña del teléfono”, acusó entonces.

Asimismo, aseguró que pese a las amenazas, no piensa entregar lo que exigen y que realizará una denuncia por lo vivido. “Obviamente no van a pillar a los hueones (sic). Esa moto tiene que ser robada, ustedes saben cómo es la justicia”, lanzó.

“Estoy cansada, me lo he llorado absolutamente todo, que empiecen a amenazar a gente, pero no podía ser todo tan perfecto en mi vida. Iba todo tan bien”, cerró lamentándose, asegurando que buscaría “dar vuelta la página” por el bien de su embarazo.

La influencer anunció que esperaba ser madre a inicios de mes. De hecho, durante el fin de semana reveló que esperará saber el sexo de la criatura durante Navidad.