Durante un despacho en vivo para el matinal Contigo en la mañana, el periodista de Chilevisión, Roberto Cox, mostró a los televidentes la lujosa mansión de un multimillonario qatarí que conoció durante la cobertura del mundial de futbol en Qatar.

“Hoy les quiero mostrar algo realmente increíble, la casa de un multimillonario qatarí. Ya nos hicimos amigos de él, lo conocimos hace un par de días, nos ha invitado a todos lados“, comentó el enviado especial de CHV sobre el inmueble del sujeto que trabaja en una empresa de energía en el país árabe.

Cox recorrió los rincones de la gigantesca mansión donde el hombre vive junto a su madre y hermana. La vivienda cuenta con pisos de mármol italiano, dos amplias escaleras, enormes candelabros y un espacioso ascensor, además de varios salones amueblados para recibir visitantes.

Durante la conversación con el dueño de la propiedad, el periodista reveló que se gastaron un millón y medio de dólares (cerca de 1.300 millones de pesos) para construir el enorme palacio y que su precio actual de venta supera los tres millones de dólares (más de 2.500 millones de pesos).

Si bien el gigantesco palacio está rodeado de lujos, Roberto Cox contó que el baño de la mansión era bastante austero. “Se van a llevar una desilusión, porque solo tiene una ducha”, comentó.

Pese a los esfuerzos, el multimillonario le dijo que no podían ingresar al baño, pues no estaba limpio y no tenía la llave para ingresar.

La tentadora propuesta del multimillonario qatarí a Roberto Cox

En el despacho en vivo, el periodista confesó que el sujeto a sido bastante hospitalario con el equipo del canal. “Es lo más cariñoso y simpático que hay. Habla poquito inglés, pero desde que nos conoció nos invitó a todos lados”, afirmó Cox durante la entrevista.

El comunicador contó que han ido de fiesta juntos y aprovechó de revelar la tentadora oferta que el millonario le hizo a él y su colega camarógrafo.

“Nos dijo que si nosotros -junto a Max, el camarógrafo- queremos volver algún día a Qatar, él nos paga el pasaje y nos va a buscar al aeropuerto. Lo único que quiere es que volvamos”, comentó el rostro de CHV.

El periodista cerró su despacho desde un gigante recinto dentro de la propiedad donde los hombres qataríes realizan sus fiestas.