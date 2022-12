El animador sostuvo que no comparte algunos postulados de la cruzada, por lo que ha preferido mantenerse alejado.

Julio César Rodríguez es uno de los animadores que siempre se ha restado de la Teletón. Sin ir más lejos, en la edición de este año el comunicador sólo estuvo en la denominada ‘Matinatón’, pero desistió de ir a los shows en el Teatro y Estadio Nacional.

En la última edición de su programa La Junta, donde entrevistó a Diego González, el presentador expresó su postura frente al tema, dejando entrever que seguirá con aquella postura.

“¿Sabes por qué no fui? Todavía creo que para que un niño se levante y camine, no debe depender de una donación, una mayonesa, de un pollo. Me mantengo firme ahí, ¿o no?”, expuso.

Dicho esto, en el set de grabación se escuchó un aplauso cerrado de parte de otros integrantes de la producción, quienes se mostraron de acuerdo con Rodríguez.

Julio César y la Teletón

Hay que señalar que, en una entrevista meses atrás, Don Francisco consultó a Monserrat Álvarez si Julio César se iba a sumar a la campaña, consulta a la que ella hizo el quite.

“Ah no sé. Pregúntele a él. ¿Qué tengo que ver yo con sus decisiones personales? Soy casi su esposa en la práctica (…) soy su señora televisiva, pero no manejo tantas cosas”, indicó entre risas.

Este 2022 la cruzada volvió a la presencialidad luego de tres años, en los que se realizó con diversas medidas de seguridad debido a la pandemia y el Estallido Social (2019).