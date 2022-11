El pasado martes Belén Soto y Branko Bacovich se casaron por el civil en una íntima ceremonia, a la cual asistieron amigos cercanos de ambos y familiares.

Fue la propia influencer chilena quien, el miércoles, compartió algunos registros del enlace en sus redes sociales, donde se le ve luciendo su anillo de casamiento en compañía de su esposo.

“LEGALMENTE CASADOS! Matrimonio Civil con el amor de mi vida. Ahora, a esperar nuestra ceremonia y fiesta en Febrero! 22.11.22”, expuso la joven.

Vale señalar que hace algunos días Kel Calderón, amiga de Belén Soto, había señalado que el segundo matrimonio de la hija de Carolina Infante se llevaría a cabo en Tulum, México.

La joven no se ha referido públicamente a esa posibilidad, aunque sí ha dejado en claro que aquella boda será fuera de Chile, con mayor cantidad de invitados.

Belén Soto y antigua relación abusiva

Esto fue parte de lo que la joven indicó, hace algunos días, en el programa Sólo por ti: “Él era 15 años mayor y me hizo hacer muchas cosas que no puedo contar. Me hizo normalizar muchas cosas que no son normales. Que él podía estar con otras mujeres porque yo no era suficiente, y eso yo lo tenía que aceptar”, reveló.

“Yo lo tenía que mantener en secreto, no le podía contar a nadie. Me tenía que alejar de mis amistades, de los hombres, de mi familia, los tenía que poner en contra”, continuó.

Su vida se convirtió una grupo e reglas impuestas por él como no hablar con nadie de su relación, no mantener amistades con hombre y tener que enviarle fotos de la ropa que usaba cuando salía.

También la llamaba cada noche antes de dormir, solo para saber a qué hora había llegado, y le pedía mandarle una foto en la cama que constatara que estaba lista para acostarse.