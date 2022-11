Los fuertes sismos que se registraron en la región del Bio Bio sorprendieron a Pablo Zúñiga en pleno show de stand up comedy en un conocido pub de Talcahuano.

El periodista compartió a través de sus redes sociales el momento en que el movimiento telúrico se hizo sentir en la región mientras realizaba una presentación en el restobar Soberbio, ubicado en el Casino Marina del Sol.

“Está temblando, la gente fiel se mantiene acá, en el show. Les prometo, está temblando muy fuerte… las lámparas, cómo se mueven”, mencionó el comunicador mientras aún se movía el suelo.

“Y para instalar el local acá se evitaron el prevencionista de riesgo”, agregó con su característico sentido del humor.

A su vez, Zúñiga describió, en su estilo, cómo vivió el temblor.

“Mientras se registraba el temblor o terremoto 6.2, estaba yo en el escenario de Soberbio bar y por mi profesionalismo y capacitación, seguí actuando mientras pedí a la gente que no escapara y que levantara la mano para que el personal del local se acercara con la maquinita para hacer las transferencias y pagar la cuenta y luego de eso salir con el comprobante arriba para que los guardias lo detectaran”, escribió.

“La gente fue muy obediente, no hubo ninguna persona que no pagara al salir, lesionados no sé”, mencionó.

Recordemos que una seguidilla de sismos se registraron la noche del sábado en la zona centro sur del país. Los temblores se percibieron en cinco regiones.

De acuerdo a la información de Sismología, el de mayor magnitud fue de 6,2, registrado a las 23:24 horas, con epicentro a 5 kilómetros al noreste de Lebu.