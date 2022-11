El pasado miércoles el presidente Gabriel Boric emitió una cadena nacional para explicar el proyecto de reforma de pensiones, el cual entrará a tramitación en el Congreso. Aquella situación generó amplias reacciones en el entorno político. Una de ellas corrió de parte del senador Felipe Kast y el periodista Ramón Ulloa.

En este sentido, el debate entre ambos se dio a raíz de uno de los principales anuncios del mandatario: “Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6% van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador, de acuerdo a una tabla, y podrás ver este aporte en tu cartola mensual de manera clara y transparente”.

Por lo anterior el presentador de Canal 13 consultó: “Entiendo, de lo que usted me está señalando, que la oposición tiene una línea roja establecida, en el sentido de que si no va a cuenta individuales no concurre con su apoyo para esta reforma”.

“Al revés. Si es que el Pilar Solidario lo quieren financiar metiéndole la mano a los ahorros de los trabajadores, no cuente conmigo; si el Pilar Solidario lo quieren financiar con impuestos generales, toda nuestra disposición”, fue lo que respondió el senador.

Por lo anterior Ulloa aclaró un punto: “Senador, es que el aumento de la PGU, y lo acaba de explicar la ministra Vallejo, va con recursos de impuestos generales. Estamos hablando de esta otra parte. Por eso yo le pido concentrarse en esta otra parte, que es el 6%, en donde el diseño está presentado de esta manera: 70/30″.

Intercambio entre Ulloa y Kast

Kast insistió con su reflexión: “Nosotros no podemos tocarlo para financiar el Pilar Solidario. Eso tenemos que financiarlo, al igual que la PGU, con aportes del Estado. Para eso existe la solidaridad. ¿Por qué va a ser solidario que un trabajador que gana 400 mil pesos, con su 6%, se financie el Pilar Solidario, el adicional?”.

Aquello motivó otra especie de aclaración del periodista: “Senador, es que según la tabla que acabamos de revisar aquí, un trabajador que gana 400 mil pesos no está financiando con su dinero ni apoyando solidariamente a otro. Al contrario, lo están apoyando a él. Los que aportarían serían a partir del millón 300 mil pesos. Es una escala ascendente”.

“Lo que le quiero explicar es que esa misma escala tú la puedes financiar con los fondos de impuestos generales y no quitándole primero ese 6%. Ese es el truco que no le están diciendo a usted, Ramón”, finalizó Kasta, visiblemente molesto.

La entrevista generó gran cantidad de reacciones en redes sociales, justo después de la cadena nacional de Gabriel Boric.