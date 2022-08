Ocurrió mientras el comunicador entrevistaba al parlamentario a propósito de la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul, en el marco de una investigación por la Ley de Seguridad del Estado.

“El error que estamos teniendo en Chile, y por eso tenemos la impunidad que tenemos, es que no se persiguen a los terroristas por lo que se les debería seguir, se les persigue por causas menores como las que usted menciona”, comenzó señalando Kast.

“Y cuando usted me dice que da lo mismo que se saque fotos con Nicolás Maduro, a mí no me da lo mismo, perdone que le diga pero a mí no me da lo mismo”, agregó.

“Cuando alguien va y se jacta de sacarse una foto con alguien que es perseguido por narcotráfico internacional como Diosdado Cabello, que es el caso de Héctor Llaitul, no es inocuo, es una persona que claramente tiene una ideología que justifica y valora el crimen de lesa humanidad”, fustigó el senador.

Les dejo la parte incómoda de la entrevista. Sorprende lo obtuso del Senador. pic.twitter.com/L94MCMrz2x — Ro_dri no más. #Apruebodesalida (@japotaku) August 25, 2022

“Tengo la impresión que está confundido los planos, se lo digo con todo respeto, pero eso es un tema de ideología, de percepción política. Aquí estamos hablando de una causa procesal penal”, replicó Núñez.

“Si Llaitul tiene fotos con Maduro, qué más da a estas alturas del partido. Aquí se está hablando de un tema procesal penal”, complemento el periodista.

“Que usted me venga a decir que da lo mismo si se saca fotos con un un dictador, que hoy día está siendo perseguido por crímenes de lesa humanidad, y que ese personaje tenga a mi región sumida en el terrorismo, y que usted diga que eso da lo mismo, perdón pero es usted el que está confundiendo los planos”, lanzó Kast.

“Que gastemos tiempo suyo, nuestro y de los televidentes en esto es irrelevante (…) Lo otro son consideraciones políticas, pero sobre la causa por el que se le formalizará mañana, ¿qué antecedentes pueden presentarse para que rinda por su actuación ante los tribunales?”, preguntó Núñez.

“Si usted quiere decir que estamos perdiendo el tiempo al hacer un análisis político de una persona que lleva mas de dos décadas imprimiendo el terrorismo en mi región…”, respondió el entrevistado, ante lo cual el comunicador le señaló: “Está tergiversando lo que le he dicho senador, se lo puedo repetir tres veces y si no quiere entenderlo…”.

“Para la investigación penal, ¿qué relevancia tiene la foto con Maduro”, insistió Iván.

“Nadie le dice que tenga relevancia para la investigación penal”, mencionó Kast. “Yo no soy el fiscal. Usted está hablando con un senador, para que se ubique”, exclamó.

“Por lo mismo le estoy preguntando senador, por la causa en la que se investiga a Llaitul, ¿cuáles son los antecedentes que se van a presentar?”, dijo Núñez.

“Parece que no le importa la mirada macro que hay detrás de este crimen organizado. Si usted quiere ver solo la causa penal y no lo que hay detrás, llame al fiscal”, expresó Kast.