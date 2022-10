Carolina Arregui y Mayte Rodríguez fueron las primeras invitadas a “Todo por ti”, el nuevo estelar de Cecilia Bolocco en Canal 13. Allí recordaron cómo vivieron la separación de la actriz de Mega, del padre de la joven, Óscar Rodríguez.

Arregui contrajo matrimonio en 1985 con el director de exitosas telenovelas como “La madrastra”, “Los títeres”, “Ángel malo”, “¿Te conté?” y “Playa salvaje”, entre varias más.

De dicha relación nacieron tres hijos, incluyendo a Mayte, la menor de ese clan.

Tras años de matrimonio, la pareja comenzó a enfrentar varios rumores de infidelidad de parte de la actriz, los cuales también apuntaban a Fernando Kliché, su coprotagonista en la teleserie Marrón Glacé, de Canal 13, dirigida por Rodríguez.

Las consecuencias de una infidelidad

La actriz reconoció el affaire más tarde. “Pasó una cosa bien extraña, que le pasa a algunos actores, que es confundirse un poco con los sentimientos”, afirmó Arregui sobre el romance con Kliche, en el programa Francamente.

“De repente pasan cosas dentro de la teleserie que son muy potentes y tú te llevas eso para la casa. Y de alguna forma eso te hace pensar, te da vueltas y sin querer queriendo de repente te metes en un tete”, añadió.

Las consecuencias de la infidelidad fueron más larga que el mismo romance. La actriz, de entonces 26 años, se separó de Rodríguez, fue despedida de su trabajo y protagonizó una serie de controversias.

“Fue rudo. Nunca estuvo en mis planes separarme… a veces uno comete errores, la embarra y no mide las consecuencias”, reflexionó.

A pesar de que ambas partes intentaron no involucrar a sus hijos, el ruido igual terminó por afectarlos. “Lo complejo era despedirse de cada uno de ellos. Los viernes de mi mamá y los domingos de mi papá… era terrible”, recordó Mayte en el espacio de Bolocco.

Las cosas se volvieron más complejas, porque no volvió a conseguir trabajo en televisión y aparecieron rumores de consumo de drogas y una internación a rehabilitación.

El dolor de perder a sus hijos

Al no tener sustento, Carolina Arregui perdió la custodia de sus hijos, quienes se fueron a vivir con Óscar Rodríguez.

“Lo que más me dolió en ese momento no fue haber caído en caída libre, sino que en pensar cómo lo voy a hacer de ahora en adelante para poder darle a mis hijos lo que se merecen, si yo no voy a tener la posibilidad de echarle para adelante… no había muchas alternativas de trabajo… se me cerraron las puertas”, dijo.

“(Mi separación significó) no más casa, no más hijos, no más fama”, reconoció. “No tenía ningún tipo de posibilidad de verlos ni buscarlos. Fue muy difícil”, dijo. “Mis hijos son para mí lo más importante y me los perdí”.

Por suerte para Arregui, al poco tiempo pudo retomar la relación con los niños y Mayte fue la primera en volver a vivir con ella en un departamento “con un colchón pelado”, sin muebles ni nada.

“Era como una película, para mí era todo entretenido… yo estaba con mi mamá”, rememoró la actriz. “Nunca nos faltó amor, siempre estuvimos rodeados de amor por nuestros dos padres”, dijo, agregando que que si bien había “pena por no poder estar con los dos al mismo tiempo”, ellos fueron felices a su manera.

Mayte, además, confesó a su madre que para ellos el dinero nunca fue un tema, “eso a ti te costaba entenderlo… tuvimos una vida nómade hermosa y llena de amor”.

El perdón de Carolina Arregui y Óscar Rodríguez

Muchas décadas después, Óscar Rodríguez y Carolina Arregui arreglaron sus diferencias. De hecho, el director envió un regalo a la actriz de Mega, a través de su hija: sus tacitas de bautizo.

“Tiene un sgnificado inconmensurable”, confesó muy emocionada a Cecilia Bolocco, y siguió: “no hay palabras. Es una demostración de amor, cariño y respeto tremendo. Si tú supieras cuánto yo quiero a ese hombre, lo adoro y sufrí mucho el tiempo que no estuve con él, me hizo mucha falta”.

Arregui, también reconoció que le dijo todo lo que sentía a su exmarido y que se disculpó, pero “tal vez no quiso escuchar porque estaba herido y porque le iba a hacer mal, porque iba a sufrir y porque no quería”.

“De verdad que yo nunca he dejado de querer a Óscar, lo he querido siempre de distintas formas y hoy día lo quiero de una forma muy diferente a cuando tenía 18 o 20 años y cuando tuve a mis hijos”, afirmó.

“Yo encuentro que es un hombre admirable, un hombre que me entregó muchas cosas. Lo más importante estos tres pajaritos que tengo, que son lo más lindo de mi vida… yo siento que a pesar de la distancia, estamos muy cerca”.