Este viernes, la animadora de televisión Pamela Díaz estuvo presente en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde comentó las constantes denuncias que ha hecho debido al no pago de la pensión alimenticia de sus hijos.

Así, la también modelo e influencer se refirió a cómo Manuel Neira y Fernando Téllez, sus exparejas y padres de sus hijas, le deben la manutención de las menores, apuntando que no es la única personalidad de televisión que sufre de aquella situación.

Específicamente, Díaz hizo referencia a las reacciones que tuvo un video que subió en sus redes sociales, en donde acusó los extensos procesos que realiza para poder lograr demandar a sus dos exparejas.

Así, apuntó que pese a todo el procedimiento y que incluso uno de ellos se encuentra con reclusión nocturna, todavía no recibe los montos impagos.

“Hay gente que pasa por esto por años”

“Yo soy afortunada porque tengo un núcleo familiar rico, tengo una contención de amigos bacanes”, comenzó diciendo.

Entonces, aseguró que su impresión al subir dicho video en Instagram era que “yo decía: ‘me voy enojada, humillada, porque tengo que estar todos los meses con el tema de las platas y con los permisos y todas las cosas’, pero hay gente que pasa por esto por años”.

“Por ejemplo, cuando yo subí este video me empieza a escribir Antonella Ríos, que le pasa lo mismo. También me escribió la Belén Mora, que hace 11 años está peleando lo mismo y que me dijo que: ‘ya no me interesa, ya me aburrí"”, lamentó.

Asimismo, aseguró que también fue contactada por Savka Pollak, “que ha estado en varios lugares diciendo lo mismo. Entonces, son muchas mujeres que pasan por esto, no soy la única”.

“No es que quiera llevar la bandera, pero hay un momento en el que me salió del alma, necesitaba decirlo. La gente cree que como a mí me va a bien, estoy pidiendo una pensión de dos millones de pesos, pero yo estoy pidiendo lo que es justo para mi hijo”, aseguró entonces.

El reclamo de Pamela Díaz en redes sociales

Esta semana, Díaz compartió un video en Instagram donde aseguró que en septiembre del año pasado denunció a una de sus exparejas solicitando una pensión alimenticia.

“290 mil pesos me paga por cada niño, hace cinco meses no paga”, sostuvo Pamela Díaz sobre Manuel Neira, asegurando que Fernando Téllez es “otro finado. No ve a mi hija hace tres años y hace dos años no paga la pensión alimenticia”.

De todas formas, Díaz aseguró en CHV que tras publicar dicho video, Neira se puso al día con la pensión de alimentos de sus hijos.

“No tengo por qué agradecerle, pero es algo bueno. Me paga $290 mil por cada hijo y con eso tengo que estar tranquila y llegar al mes”, comentó.