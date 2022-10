La animadora de televisión Pamela Díaz había asegurado en agosto que había demandado a ambos padres de sus hijos por el no pago de la pensión alimenticia. Sin embargo, uno todavía no ha querido pagar el monto destinado a su hija.

Durante la noche del martes, la empresaria e influencer Pamela Díaz confesó que su expareja y padre de su hija, Fernando Téllez, se encuentra preso por no pagar la pensión alimenticia. La animadora de televisión fue la nueva invitada a Juego Textual, donde conversó sobre su vida como madre y padre a la vez, así como de diferentes aspectos de su vida.

Díaz se encontraba reflexionando sobre el complejo escenario que viven miles de madres solteras en el país, quienes trabajan para poder mantener a sus hijos y deben vivir a base de la buena voluntad de las abuelas o vecinas para cuidarlos, para entonces destacar el privilegio que siente en su situación.

“Yo me creo tan bacán que creo que puedo hacerla toda. Puedo ser mamá y papá y sacar adelante a mis hijos. Puedo sacarme la cresta y por mucho que yo reclame, los amo, los adoro. Pero sí me cansa, a veces los cabros se portan pésimo y te contestan de forma que quedas para adentro”, mencionó.

“Hoy el papa de mi hija está preso”, dijo de golpe Díaz, sorprendiendo a todos los presentes.

“Pero, ¿cuál de los dos?”, preguntó Yazmín Vásquez.

“El de la Pascu. Él no ve a mi hija hace tres años y está preso hoy día por no pagar la pensión alimenticia y por otras cosas”, le respondió Díaz.

Sin embargo, la ex Viva la People no se mostró satisfecha por la medida de la justicia por el no pago de la mantención de la pequeña. “¿Qué gano yo con que esté preso? Si no quiere pagar, va a seguir 15 días preso, 15 días preso… y no paga no más”, exclamó.

Asimismo, Begoña Basauri no ocultó su molestia ante la situación, destacando que “creo que es impresionante que uno tenga que acudir a la justicia a algo que a ti te sale del alma que es ponerle comida en la mesa a mis hijos. Me parece impresionante que alguien pueda dormir y no pensar: ‘¿Mis hijos estarán comiendo?"”.

“Y no es que me esté aprovechando, si me pasan 250 lucas por cada cabro chico soy afortunada”, recalcó Díaz para continuar con la conversación, destacando el apoyo de sus padres.

Pamela Díaz y las demandas a los padres de sus hijos por pensión alimenticia

En agosto de este año, la modelo aseguró en Podemos Hablar que estaba “en proceso de demanda” debido a que Téllez no había pagado la pensión alimenticia.

“Hay un tema de un juicio, yo demandé a los padres de mis hijos. Cuando pasa este tema, empecé a investigar y dije: este es el derecho de ellos”, apuntó entonces, apuntando que Manuel Neira comenzó a pagar dicha cuota en 2021.

Por otro lado, al hablar de Fernando Téllez, aseguró que “él no paga nada, no está de ninguna manera. Ni afectivamente, nada. Me pasa lo mismo que al 85% de las mujeres en Chile, hay muchas mujeres que están en la misma”.

“Así que de ahora estoy en proceso de demanda”, aclaró Díaz, a lo que aseguró además que la ausencia de Téllez “no es un tema que me dé pena o rabia. Para mí, mejor. Es mejor que no lo vea”.