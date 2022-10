Fue hace algunos días que el periodista Sergio Rojas indicó que el exesposo de Pamela Díaz, Fernando Téllez, había pasado una noche en prisión, debido al no pago de pensión de alimentos. Aquello fue confirmado por la panelista de TV.

Durante un live de Instagram en el medio El Centro, la ‘Fiera’ habló de los casos de sus dos esposos, asegurando que Manuel Neira sí ha respondido en el último tiempo.

Respecto a Téllez, la también modelo sostuvo que fueron dos años en que él no respondió por sus responsabilidades económicas respecto a sus hijos.

“Fernando Téllez es la persona, porque Manolito (Manuel Neira) paga su pensión, pero pagó ahora, en 14 años nada (…) a veces te depositan 15 lucas y se ríen de una”, indicó.

“La pensión alimenticia del finao (sic) que se fue preso, dos años que no me paga. Yo digo que es un cansancio, porque no puedo estar todos los meses viendo mi libreta si me depositó o no”, agregó.

Pamela Díaz y Manuel Neira

En la transmisión la opinóloga se extendió bastante respecto a su relación con el exfutbolista, asegurando que por años tuvieron dificultades.

“No lo quise demandar porque sentí que no era necesario. A mí me iba muy bien, ahora igual me va bien, pero antes como tenía un sueldo en TV que era mes a mes, y cuando me echaron ahí quedó un vacío como ‘Oh ¿Qué hago? No tengo la misma plata de antes. Obviamente me va bien en otras cosas, pero era buscar más pega”, expuso.

“Cachai que a veces tenía que estar horas fuera de mi casa, más que antes. Entonces dije ‘uta, no me la puedo llevar sola yo, no corresponde. Y cuando a él le pedía plata, se hacía el tonto”, concluyó.