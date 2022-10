Este miércoles el humorista Paul Vásquez, mejor conocido como El Flaco, rechazó la opción de realizar juicio abreviado, dando inicio a los preparativos para un juicio oral a raíz de lo sucedido en el Aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel, durante julio de este año.

Entonces, el artista fue detenido tras ser acusado de agredir a un funcionario de la PDI y amenazar a trabajadores de Latam tras una discusión.

La audiencia, que duró pocos minutos, buscaba que Vásquez reconociera los hechos que se le imputan para así, poder recibir una pena menor a la que podría tener normalmente. Sin embargo, el humorista alegó su inocencia, dando paso al comienzo del próximo proceso judicial.

Según contó el abogado del ex Dinamita Show, Eduardo Arévalo, a Meganoticias, “la audiencia que se llevó a cabo hoy era un requerimiento simplificado en el que Paul Vásquez no acepta ninguno de los cargos que se le están imputando, porque él no ha amenazado a nadie, ni ha golpeado a nadie”.

Asimismo, la defensa del cómico aseguró que cuando ocurrió el altercado en el aeropuerto, fue el mismo Vásquez quien solicitó una prueba de alcoholemia que no se realizó.

Por otro lado, Vásquez acudió de forma particular a realizarse dicho examen, además de una prueba de drogas que resultó negativa. Los resultados los compartió el propio humorista en el programa Podemos Hablar.

El camino de Paul Vásquez a un juicio oral

De acuerdo al otro abogado del humorista, Felipe Rojas, este miércoles “lo que se buscaba era ofrecer a Paul una sentencia rebajada a cambio de reconocer los delitos. Sin embargo, en este caso no es conveniente aceptar los hechos porque implica una responsabilidad de cargos que Paul niega”.

Quien también se refirió al tema fue el mismo Paul Vásquez, quien asegura, espera que “se investiguen todos los hechos, por lo que no acepto responsabilidad alguna. Con mis abogados continuaremos hasta las últimas consecuencias”.

“Tengo que demostrar que todo lo que se me está imputando es falso. Nunca he amenazado a nadie, menos con pistolas. Yo no soy un hombre violento”, aseguró.

Asimismo, respecto a las agresiones, el artista aseguró que “voy a demostrar que fui hostigado por ellos, cuando me hicieron ese gesto de que estaba bajo la influencia de la cocaína”.

La preparación de juicio oral iniciará el próximo 30 de noviembre. De ser considerado culpable en el juicio, Paul Vásquez arriesga desde una multa a 540 días de cárcel.