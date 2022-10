A través de sus redes sociales el actor transmitió la rifa -que contó con la presencia de un notario- de su inmueble ubicado en la comuna de Ñuñoa, el cual terminó adjudicándoselo una mujer.

Aracely Muñoz es el nombre de la flamante ganadora, quien conversó con Milostich a través de una videollamada.

Según contó la madre de dos hijos, actualmente vive como arrendataria en Huechuraba, y para la rifa compró sólo un número

Por su parte, el intérprete además entregó otros premios por 100 mil pesos para el sexto, quinto y cuarto lugar; 500 mil pesos para el tercero y un millón para el segundo puesto.

“Gracias por confiar en nosotros y en este proyecto. Nos pondremos en contacto contigo y con los 5 ganadores de los premios en efectivo”, escribió en sus redes sociales.

De esta manera, el actor culminó seis meses de campaña en los que vendió 40 mil números a 10 mil pesos. La casa, en tanto, tiene está avaluada en 240 millones de pesos.

Tras finalizar el sorteo, el protagonista de El Señor de la Querencia se enfundó en un abrazo con su familia, momento en el que no pudo evitar las lágrimas.

A su vez, en paralelo a los premios que entregará, Julio se comprometió a donar dos millones del monto recaudado a una causa benéfica.

Cabe señalar que el sorteo no estuvo exento de algunos contratiempos, como problemas técnicos con los compartimientos de la tómbola. Por su parte, Milostich debió repetir el proceso ya que algunos números ganadores no tenían dueño ya que la persona no había concretado la compra.