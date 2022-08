La modelo confesó haber recibido agresiones y acoso por parte de algunos familiares de su ex pareja. De acuerdo con la brasileña, incluso hubo episodios de violencia física por parte de la su ex cuñada y graves acusaciones en su contra que fueron inventadas por su ex suegra.

La modelo Michelle Carvalho anunció en sus redes sociales el fin de su relación amorosa con Ricardo Dalli, con quien mantuvo un romance durante dos años y medio. La brasileña reveló que está “en proceso de sanación”.

A través de una transmisión en vivo desde su Instagram, la ex chica reality comentó: “Hace una semana que estoy soltera, fue decisión mía terminar esa relación porque no me estaba haciendo bien”.

Carvalho explicó que el quiebre se produjo debido a la intervención de terceras personas que afectaron directamente la relación con su ex pareja y su propia salud mental.

En una entrevista con AR13, la modelo confesó que sufrió acoso por parte de la familia de su ex, problemas que iniciaron en febrero de 2021 luego de que él le pidiera pololeo, todo bien hasta que su cuñada la agredió. Aquella situación marcó el inicio de una serie de problemas.

“La mamá tomó partido por su hija, a pesar de saber que estaba equivocada. A partir de ese día mi ex suegra empezó un acoso, a cultivar un odio gratuito, me transformó en su enemiga sin motivos”, expresó la ex participante de Mundos Opuestos.

Tras ese incidente, la madre y la tía de su ex pololo “inventaron que yo maté un hombre y que le robé toda su plata y que iba a hacer lo mismo con su hijo, siendo que él literal no tenía ni un peso”.

Las agresiones físicas a Michelle Carvalho

Uno de los hechos más graves que relató la modelo brasileña fue cuando su ex cuñada “inventa una historia de que su mascota estaba muy enferma y tenía que ir a la veterinaria (lugar donde ella trabaja)”.

“Cuando llegamos allá, el 8 de junio del 2021, ella me vio y se volvió loca, me comenzó a insultar”, comentó.

“Ella sale corriendo, me agrede, me pega una patada, me tira del pelo, obviamente le pegue una cachetada y en ese momento me tira un perro para que me atacara, gracias a Dios el perro no reaccionó”, relató. “Ella como veterinaria lo expuso, en ese momento empieza a gritar que me iba a matar y que traería a otro perro que me comería la cara”, confesó.

Según la brasileña, tras ese violento episodio con la hermana de su ex, interpuso una denuncia por amenaza de muerte ante Carabineros. Para apaciguar la situación, la familia de su pareja viajó durante unos meses a Italia, pero pese a ello la situación no acabó.

Los hechos que acabaron con su relación

Uno de los últimos hechos que marcó la relación de Carvalho y Dalli fue cuando el padre de él le ofreció un puesto de trabajo. Luego de aceptar, motivado por la propia Michelle, el acoso de los familiares volvió.

“Yo estaba colapsada, y dije no puedo más con esto, y ahí fue cuando la semana pasada le pedí se fuera y él como es muy acomodado, regresó donde su familia a seguir su rutina como si nada hubiera pasado”, comentó.

“Fueron dos años de terror y no se puso los pantalones, por eso tomé la decisión de hacer todo esto público, porque no quería yo volver a lo mismo”, enfatizó.

