Durante el fin de semana, la actriz Solange Lackington dio cuenta de un triste relato que vivió en un supermercado. Esto, luego de que una mujer rompiera en llanto en el recinto debido a que con el mismo dinero que costaba comprar el mes de mercadería, ahora le alcanzaba para unos pocos productos.

Es por esto que la intérprete conversó con Mucho Gusto sobre la situación, destacando con mayor profundidad lo que vivió aquel día y explicando también cómo ella también es una de las tantas personas afectadas por el alza constante de precios en diferentes productos.

“Estaba en el Líder y veo a una señora que estaba detenida, ya había comprado. Se agacha frente a su carro y empieza a angustiarse y a llorar mucho”, contó, a lo que, alertada, decidió acercarse a hablar con la mujer.

“La señora se sentía muy angustiada, porque me mostró su boleta, que era de 52 (mil pesos) y fracción”, agregó, apuntando a que todo eso eran los menos de 20 productos que había fotografiado en redes sociales.

“Ella decía: ‘¿a dónde vamos a llegar con esto?"”, recordó, apuntando a que la mujer la incitó a alzar la voz. “Hay cosas que no se pueden pasar por alto, por eso hice la publicación”, explicó.

Así, la actriz y el panel del matinal charló respecto a la alza de precios y crisis económica, a lo que la actriz reconoció que también debió modificar su día a día para lidiar con la situación país.

“Yo no soy una ingeniera en economía, pero soy una economista doméstica. Crié a cinco hijos, por lo que sé que con lo que significa ir al supermercado y que ir con el dinero que antes te alcanzaba para tantas cosas, hoy apenas alcanza para la mitad”, mencionó entonces.

Asimismo, la intérprete explicó cómo es su vida tras el fin de la teleserie Verdades Ocultas, en donde interpretó a Rocío. “En este minuto estoy cesante en cuanto a trabajo de televisión, a un trabajo remunerado constante”, admitió.

“Los actores nunca hemos tenido un trabajo estable, y sabemos que cuando tenemos un contrato por un periodo de una telenovela, son 7 meses, pero el año tiene 12. Uno debe saber dividir ese sueldo en todo el año”, explicó entonces.

En eso, recordó que tras su publicación, usuarios afirmaron que Lackington recibía bonos del estado por trabajar en la cultura, cosa que desmintió, apuntando también que “la gente cree que los artistas somos súper estrellas. Pero esto no es Hollywood, es Chile”.

“Uno tiene que saber hacer miles de malabares. Yo también lo hago. Dejé de ir a comprar a ciertos supermercados desde que se inició la pandemia”, mencionó. “Tampoco es una cosa por la que llore o me queje, porque mi vida es así. Estoy feliz”, añadió.

En eso, afirmó que en la actualidad “hago teatro, clases, escribo. Uno busca, suprimo algunas cosas, las cambio por otras, todo para poder sobrevivir”.

La publicación de Solange Lackington

En específico, la intérprete compartió una fotografía de un carro de supermercado donde se ven alrededor de 10 objetos. “Una señora lloraba luego de haber comprado esto en un supermercado”, comenzó escribiendo. “Me acerqué a ella para tratar de ayudarla, (porque) no sabía que le estaba ocurriendo”, relató.

Fue en eso que, al hablar con la mujer, esta le dijo que “con $50.000 llenaba hasta la mitad el carro con mercadería. Hoy con esa misma plata solo pudo comprar esto”. Así, en la conversación, la actriz, conmovida, se expresó por los problemas al momento de realizar compras con la constante alza de precios.

“La abracé y le dije que no tenía que darle explicaciones a nadie. Me autorizó a fotografiar su carro. Esto y cosas peores se viven a diario. Lo comparto porque me duele”, añadió.