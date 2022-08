Este desconocido capítulo fue dado a conocer por el propio Gorrión de Conchalí durante su participación en el programa Yo, el que no conocías de CHV a fines de 2014.

En aquella oportunidad, Reyes contó a Iván Núñez que una vez se encontró con el empresario en un programa festivalero, ocasión en la que Farkas le reveló que él había sido su tecladista hace muchos años.

“Fui al programa La movida del festival que se grabó ahí abajo en el Hotel O’Higgins, donde está la piscina. Y de repente veo que llega Farkas… y el hueón es tan vistoso”, comenzó señalando Zalo.

“Yo soy un admirador de él y lo quiero mucho. Y me dice ¿te acordai de mí? Yo como me voy a acordar de un hueón tan rubio y con unos dientes tan blancos, si parece un ángel”, continuó.

“Se acerca a mi y se me pone así (frente a frente) y me dice ¿te acordai de mi? Y yo nervioso le digo que no. ‘Soy yo, el Leo’, me dice”, recordó.

“¿Cuál Leo?”, le replicó, ante lo cual el magnate le contestó: “El tecladista”.

“¡Era el Leo hueón! Era tecladista mio y lo eché, para que veas lo que es el destino. ¿Cómo andaríamos aquí ahora con el Farkas?”, lanzó con una carcajada.

“Fue músico mío y se acordaba de cuando salíamos”, enfatizó. Tras ser consultado respecto a por qué lo había expulsado, Reyes respondió: “Porque no tocaba muy bien. Pero es que era cabro”.