Hondo pesar generó la partida del destacado cantante, quien se convirtió en un ícono de la cultura popular chilena.

Así quedó demostrado durante esta jornada, en donde varias decenas de personas quisieron rendir sus respetos al músico, intérprete de temas como Un ramito de violetas.

Tal como se puede ver en las imágenes captadas por Agencia UNO, diversas muestras de cariño fueron las que recibió el artista en el recinto ubicado en calle Diego Silva Henríquez 1309 de Conchalí.

Flores, globos, postales y banderas fueron la tónica que marcaron esta jornada en la comuna capitalina.

“Cuando él despertó del coma (el viernes pasado), alcancé a mostrarle el cariño de la gente, videos, y me sonreía, porque no podía hablar, estaba entubado… Hubo muchas muestras de cariño y se fue al tanto, alcancé a contarle todo”, apuntó el hijo de Zalo Reyes, Boris Gónzalez, esta mañana en conversación con Contigo en la mañana.

“Esto como que lo planificamos. Me preguntaba si me iba a atrever a hablar. ‘Si me voy a atrever, lo voy a dejar como rey’, le decía. En estos 15 días que vino su debacle en la salud, alcancé a despedirme”, añadió.

“La despedida fue súper bonita, porque murió como él quería, durmiendo y calentito, bien tapadito y calentito”, dijo.