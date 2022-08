Un día después del fallecimiento de Zalo Reyes, Boris González Reyes, hijo y mánager del cantante, habló de sus últimos momentos con el “Gorrión de Conchalí”, quien estuvo casi dos semanas internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a causa de una descompensación diabética.

“El día después es distinto. Como viví todo en primera línea, no me siento tan triste, me siento relajado porque vivimos cosas en el hospital fuertes, que me hacen estar tranquilo ahora, sobre todo por el cariño de la gente”, comentó en diálogo con “Contigo en la Mañana”.

“Mi papá ni se imaginó que en el Estadio de Colo Colo se hizo un minuto de silencio… Ojalá lo sepa. Él estaba contento por el cariño de la gente. Siempre decía: ¿por qué me quieren?”, recordó Boris.

“Él sentía que tenía una edad vieja, y yo le insistía en que no, que era joven. Esa es la única deuda, porque yo sé que todavía le quedaba cuerda”, agregó.

De acuerdo a Boris, Zalo Reyes alcanzó a ver videos sobre las reacciones que causó su hospitalización, y parte de las muestras de afecto y preocupación que esto generó entre sus seguidores.

“Cuando él despertó del coma (el viernes pasado), alcancé a mostrarle el cariño de la gente, videos, y me sonreía, porque no podía hablar, estaba entubado… Hubo muchas muestras de cariño y se fue al tanto, alcancé a contarle todo”, apuntó el hijo de Zalo Reyes, quien en más de una ocasión habló con el cantante sobre cómo sería su partida.

“Esto como que lo planificamos. Me preguntaba si me iba a atrever a hablar. ‘Si me voy a atrever, lo voy a dejar como rey’, le decía. En estos 15 días que vino su debacle en la salud, alcancé a despedirme. La despedida fue súper bonita, porque murió como él quería, durmiendo y calentito, bien tapadito y calentito”, dijo.

El velatorio del cantante se realizará este lunes 22 de agosto desde las 14:00 horas en el Gimnasio Municipal de Conchalí, ubicado en la calle Diego Silva Henríquez 1309.