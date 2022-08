La polémica originada a raíz de la salida de Matías del Río de Estado Nacional (TVN) ha suscitado una serie de ‘dimes y diretes’ a nivel político y comunicacional. El último de ellos enfrenta al periodista José Antonio Neme y al exconvencional Daniel Stingo.

Sin ir más lejos, en redes sociales se viralizaron una serie de dichos de Stingo en su programa La Voz de los que sobran, a finales de julio, que causaron debate.

En aquella intervención, el abogado aseveró que el actual gobierno pecaba por ‘no intervenir más’ el canal público con el objetivo de equiparar las posiciones políticas e ideológicas en los paneles de televisión.

“Este gobierno peca de no intervenir más TVN en este tipo de cosas, está claro que el gobierno puede hacer algo más para compensar, equilibrar los programas, los paneles, etcétera”, sentenció.

“Constanza Santa María y Matías del Río son de derecha, y no ‘derecha moderada’ tampoco, por lo tanto, tienen a personas que hay que sumarlas”, expresó.

Neme a Stingo: “No proyecten su historia personal”

La respuesta de Neme a los dichos de Stingo llegó esta semana en una emisión de Mucho Gusto, específicamente durante un análisis del periodista sobre la salida de Matías del Río de Estado Nacional.

“Esta carta de Matías del Río llega la misma semana que panelistas menores de matinales piden intervenir Televisión Nacional (TVN). Aparecen expanelistas diciendo que ‘bueno, hay que intervenir TVN"”, apuntó haciendo referencia al paso del abogado por Buenos Días a Todos.

“¿De verdad? O sea si a alguien lo echaron de un matinal es porque, a lo mejor, no le funcionaba el proyecto, o a lo mejor porque lo censuraron, qué sé yo, no tengo idea”, continuó.

“Pero no proyecten su historia personal en lo que debería hacerse respecto al canal público, no es su misión, no es su función, les queda grande el poncho”, cerró.

Los días de Stingo en TVN

Stingo debutó en televisión en Buenos Días a Todos de TVN en 2005; 13 años después regresó al espacio para integrarse a Muy buenos días, un fallido formato que experimentó el canal para las mañanas, que posteriormente volvió a su nombre original.

Durante su segundo paso por el bloque matutino, el abogado alcanzó popularidad por sus reflexiones, opiniones y polémicas durante el estallido social, siendo desvinculado en noviembre de 2019.

“Para todos los que me han preguntado, les cuento que finalmente salí de TVN. En canal decidió terminar mi participación en el Buenos Días a Todos. Estimaron que mi presencia no contribuía al modelo de matinal que tienen pensado”, escribió en ese momento en Twitter.

En la edición del pasado lunes de La Voz de los que Sobran, Stingo volvió a criticar la campaña de información del gobierno.

“En mi opinión, el gobierno debería haber tenido más de un programa enseñando la nueva constitución, esa era su pega (…) pero se muere de susto de lo que dicen (los diarios) La Tercera, La Segunda y El Mercurio (…) No tiene ningún relato este gobierno”, indicó.

Hay que señalar que ambos habían tenido un cruce en diciembre de 2021, cuando Stingo fue entrevistado en el matinal Mucho Gusto. Esto se dio luego que el periodista consultó sobre dichos del exconvencional sobre la empresa Cadem.