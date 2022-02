Este martes Araceli Díaz, quien fue pareja del cantante y chico reality Sebastián Leiva, más conocido como “Cangri”, recordó a su amado para conmemorar tres años de su muerte.

Leiva fue encontrado muerto en el altiplano de Bolivia el 24 de febrero de 2019 en una serie de historias confusas que acabaron siendo investigadas tanto en Chile como en Bolivia.

Sin embargo, su partida significó un gran dolor para su familia y seres queridos, como por ejemplo quienes compartieron con él en los programas Perla o Cangri & Dash.

En 2021, de hecho, Michael “Dash” González aseguró en Zona de Estrellas que “siempre me acuerdo de él. Me he estado acordando de él con tallas, con cosas a veces que dice la gente, las palabras que inventamos”.

De todas formas, en su aniversario de muerte fue Araceli Díaz, novia del difunto músico y madre de su hijo, quien le dedicó unas palabras a través de sus historias de Instagram.

La mujer compartió una fotografía en la que aparece con Leiva a la orilla del mar bajo el cielo nocturno.

“Ya 3 años mi vida. Y yo acá amándote igual que siempre”, expresó.

Luego compartió otra imagen sin texto donde aparecen en el mismo lugar, pero besándose.

Tras unos minutos, Díaz compartió un video de “Cangri”, donde le muestra una serie de refrigeradores en lo que parece una tienda. “Siempre enviándome tus videítos de lo que hacías durante el día”, recordó Díaz.

En 2021 la mujer también se dedicó a recordar a su difunta pareja y padre de su hija.

“Dos años sin poder mirarte, sin poder tenerte, sin escuchar tu voz, sin sentir tu risa, tus besos, tus abrazos, y aún así te amo igual y más que antes. No es fácil la vida sin ti, no es fácil seguir amándote tanto y que ya no estés más”, escribió entonces.