El exparticipante del docureality Perla, tan real como tú y Dash & Cangri, El precio de la fama (Canal 13), Michael ‘Dash’ González, recordó recientemente a su amigo fallecido Sebastián ‘Cangri’ Leiva, quien fue encontrado muerto hace casi dos años en el altiplano boliviano. “Está en todos lados”, sostuvo.

Su cuerpo fue hallado en febrero de 2019 luego de una intensa búsqueda tras reportarse como desaparecido en el norte del país, donde habría llegado para grabar un videoclip musical.

Según recoge el portal Glamorama, Dash contó a Mario Velasco y Mariela Sotomayor en el programa Zona de Estrellas (Zona Latina) que “por esos casos de la vida, no nos vimos como en dos años. Y bueno, lamentablemente pasó que me enteré que Cangri estaba perdido… y quedé loco”.

“Yo estaba justo de vacaciones en el sur y me contaron. Hablé altiro con la mamá, el hermano, con todos. Y altiro lo viralicé cuando caché que no pasaba nada. Lo publiqué para que todos supieran y todos estuviéramos buscando (sic)”, recordó.

Más tarde reconoció que “siempre me acuerdo de él. Me he estado acordando de él con tallas, con cosas a veces que dice la gente, las palabras que inventamos”.

“Está en todos lados. De verdad lo veo en todos lados. Siempre está aquí. Lo siento. Siento que anda vagando. Quiere puro entrar”, añadió.

Recordemos que la posterior autopsia indicó que la causa de su deceso se debió a la intoxicación con una sustancia química desconocida e hipotermia. Las temperaturas en el desierto pueden llegar a los 20 °C bajo cero durante la noche.