Mediante redes sociales, la actriz Paz Bascuñán dedicó un sentido mensaje a su fallecida abuela Leonor Oyarzún, viuda del expresidente Patricio Aylwin.

La ex Primera Dama falleció ayer viernes a la edad de 102 años. Su última aparición pública fue el 16 de mayo pasado, en el marco de la mega elección de concejales, alcaldes, gobernadores regionales y convencionales constituyentes.

“Hace años me di cuenta que las manos de mi abuela empezaban a envejecer… Era chica y sentí por primera vez lo que era el miedo”, comentó la artista en su perfil en Instagram.

“Mi abuela envejece y me sorprendí. Mi abuela no es inmortal. Mi abuela un día no va a estar. Me imaginaba entonces que la tierra se iba a abrir y que íbamos a desaparecer todos con ella, porque el mundo sin mi abuela no es posible”, agregó.

“Su casa sólida, donde me gusta destapar la olla para ver qué se está cocinando. Su casa donde me resulta dormir siesta. Acurrucada. El único número de teléfono que me se, su jardín, su presencia… Qué va a ser de mi vida sin tu vida Ita mía”, lamentó Bascuñán.

Su última Navidad

Luego, Paz recordó uno de los últimos diálogos con ella: “’La vida sigue y hay que saber adaptarse a ella’, me dijo la Navidad pasada. Aquí estoy. Intentaré adaptarme. Buscando en mí su fortaleza, su lucidez, su entusiasmo, su determinación, su sabiduría, humor, calma, equilibrio”.

“Ita. Reina. Matriarca. Madre. Sólida. Distinguida. Gozadora. Elegante. Gigante. Es el fin de una manera de existir… Pero esta mañana igual ha amanecido, igual las flores de su jardín están radiantes, igual me levanto con mi familia para despedirte amada abuela. La vida sigue y yo te llevaré conmigo para siempre”, cierra el mensaje.

En Instagram, la actriz recibió múltiples muestras de afecto. “Mis condolencias Paz querida! Abrazos”, escribió su colega Alfredo Castro.