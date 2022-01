La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reaccionó este sábado luego que Antonella Muñoz, quien acusó en una conversación con ella a su expareja Iván Cabrera de haberla agredido sexualmente, se retractara de sus dichos. “Me bloqueó Antonella, en una actitud inmadura”, dijo.

Sus palabras llegaron en un Live de Instagram durante la noche, a horas de que la mujer criticara a la farándula y reculara de sus declaraciones luego de tratar a Cabrera de “psicópata”, afirmando la había violado y que él le enviaba videos íntimos junto a su novia Gala Caldirola.

“Cada uno está en el derecho de hacer lo que quiera. Si ella siente que necesita retractarse está en su derecho”, comenzó señalando la comunicadora.

“Lo que no me parece es que culpe a la farándula. Al culpar a la farándula indirectamente me está culpando a mí de lo que dijo”, agregó.

Gutiérrez se defendió manifestando que “en ningún momento yo la presioné. Fue ella la que me contactó a mí”. Sostuvo que, además, Muñoz le envió pruebas, pantallazos que daban cuenta de que su relato era verídico.

“A mí me mandó varios pantallazos y pruebas de las cosas que decía, entonces obviamente cuando uno recibe un testimonio en primera persona asume que ese testimonio es real”, señaló.

Insistió, además, en que le “parece mal que culpe a la farándula porque es el camino fácil de todo. Siempre la culpa la tiene la farándula, los periodistas, pero no es así. Siempre se mata al mensajero pero no al mensaje. En este caso el mensajero fui yo”, aseveró, puntualizando en que tras las nuevas revelaciones “me bloqueó Antonella, en una actitud muy inmadura”, por lo que no pudo conversar con ella.

“Yo lo que hice fue darle tribuna a una persona que da su testimonio en primera persona, que decidió contar su experiencia en mi tribuna y luego la ningunea. No hubo ni presión ni pago de por medio. Yo jamás he pagado por una entrevista”, explicó.

Muñoz se retractó este sábado en dos videos colgados en Instagram. “Desmiento todo lo que dije, él jamás abusó de mi, jamás me obligó a nada“, escribió junto a las imágenes. “Él jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas (…) Iván nunca me obligó a estar con otras personas. Asumo todo lo que dije”, apuntó, añadiendo que se trató de un “error”.

La mujer explicó que cayó en excesos de drogas, tuvo un cuadro de estrés y en Navidad “explotó” y entregó la entrevista. En ese momento, afirmó, dijo “cosas que no son reales y asumo las consecuencias”.

Cabrera, que tras conocer la acusación dijo que estaba analizando acciones legales y que fue suspendido del programa Aquí se baila (Canal 13), reaccionó a las últimas informaciones apuntando a que “fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida”.

“¿Pero saben? ¡Aún así no tengo odio ni rencor! Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias”, afirmó.