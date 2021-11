Un hecho bastante peligroso protagonizó esta mañana el senador Manuel José Ossandón, quien se conectó a una entrevista con el matinal Contigo en la Mañana mientras iba manejando su automóvil.

En el panel también intervenían los diputados Gael Yeomans, Giorgio Jackson y el diputado electo Gonzalo de la Carrera.

En el contacto se pudo observar por varios minutos que Ossandón condujo su vehículo, mientras los demás invitados tomaban la palabra.

No obstante, en un momento determinado JC Rodríguez expuso: “Senador Ossandón, nos tiene inquietos”.

Ante esto el parlamentario respondió: “Lo que pasa es que me voy a cambiar de lado, porque los he estado esperando de las 9:30 de la mañana, que me invitaron a este panel. Así que en 30 segundos estaré en condiciones”.

“Bájese no más, porque nos tiene nerviosos (…) estamos preocupados porque la verdad es que”, expresó Rodríguez aún nervioso.

Luego de unos segundos el senador retomó el contacto, claro que esta vez fue desde el asiento del copiloto.

Hay que señalar que en la actualidad se considera como una infracción grave conducir mirando el teléfono celular.

Las multas por eso pueden llegar hasta las 3UTM y los conductores podrían ser sancionados con la suspensión de su licencia.