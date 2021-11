Jonathan Davis, líder y vocalista de Korn, confesó cuáles fueron los peores momentos que enfrentó tras su contagio de covid-19 en plena gira de la banda, en agosto pasado.

En entrevista con HardDrive Radio, el músico aseguró que su batalla contra el nuevo coronavirus lo dejó “totalmente aniquilado”. “Ahora estoy emocionado, en un buen lugar. (Tenemos) nueva música. La vida es buena”, agregó.

“Acabamos de hacer esta gira, la superamos. Yo me recuperé bien del covid, así que gracias a Dios por eso. Fue difícil para mí”, reconoció.

Cabe recordar que el regreso de Davis a los conciertos ocurrió el 27 de agosto, en un show en el que se acompañó de una mascarilla de oxigeno sobre el escenario.

“Di positivo el 14 de agosto. Estaba en un concierto en Scranton y mi chica había dado positivo tres días antes, así que esperaba no infectarme… Luego mi test dio positivo. Estaba muerto de miedo, volviéndome loco”, recordó.

“Estaba totalmente agotado. No podía moverme, solo me dolía el cuerpo. No comí durante un mes… Pero gracias a Dios no me llegó a los pulmones; eso me habría asustado mucho”, agregó.

Cuando se reencontró con sus fans en un recital, Davis se emocionó: “Solo quería superar el contagio porque vi lo feliz que estaba la gente al ver música en vivo y no quería defraudar a nadie”, señaló.

El cantante no fue el único miembro de Korn que se contagió durante la gira: el guitarrista James “Munky” Shaffer y el baterista Ray Luzier también contrajeron la enfermedad.