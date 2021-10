Denisse Malebrán expuso en sus redes sociales algunos mensajes de personas antivacunas que reaccionaron ante una publicación de la artista.

A través de sus Historias en Instagram, la cantante de Saiko escribió: “No atiendo el discursos antivacuna ni plandemicos conspiracionales. Circulen”.

Pese a lo breve del texto, rápidamente varios usuarios de la plataforma comenzaron a reaccionar mediante mensajes privados.

Esto motivó a la intérprete para subir algunos de los cuestionamientos que parte de sus seguidores le hicieron llegar.

“Póngase todas las dosis que le ofrezcan y espere sus consecuencias calladita, así usted lo quiso, su inteligencia y pensamiento crítico no dio para más. Lo único que pido es que el día que caiga enferma de gravedad no le eche la culpa a la gente sana que ha decidido mantenerse alejada del experimento”, le escribió una persona, ante lo cual la cantante respondió: “Esta gente no se aburre”.

“Pobrecita, ya te vas a dar cuenta, siento mucho que la TV te haya lavado el cerebro. El tiempo me dará la razón”, mencionó otro de sus followers. “Debe haber una asociación de antivacuna con desocupación. Mucho tiempo por acá”, respondió Denisse.

“Beeee. La vacuna no te hace inmune, ni te hace no contagiar a nadie. Viva la libertad de quien se quiera o no vacunar”, lanzó otro de sus detractores.

“A mí no me ofenden que me digan oveja, son tan inteligentes que saben cuándo están en peligro y emiten una vibración diferente al resto del rebaño para salvar a otras, pero para que se lo voy a explicar”, zanjó Maledrán.