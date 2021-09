Uno de los rasgos más característicos del periodista Amaro Gómez-Pablos es su particular forma de hablar, por la cual suele recibir críticas y burlas en redes sociales.

Y es que el animador tiene un marcado acento español debido a que nació en Madrid y pasó la mayor parte de su infancia allí.

Cansando de los constantes comentarios, el rostro de Canal 13 respondió esta semana un mensaje nada amable de Twitter.

“Habla como CHILENO HDP (sic). Llevas como 40 años en CHILE y sigues hablando con ZETAS. Corta la huea (sic)“, escribió el cibernauta.

“Me encanta tu manejo del castellano”, replicó el periodista. “Y Carlos, te paso un dato… Pellegrini lleva años en España y habla como quiere. Nadie le pregunta cuándo hablará con zetas y como un español; eso es tener mundo y educación”, añadió.

“Traté y traté”

Según contó el animador el año pasado, intentó deshacerse de su acento, pero no tuvo buenos resultados. De hecho, tomó clases con la coach Claudia Berger, para poder hablar con un acento “neutro” mientras trabajó en TVN.

“Sabes lo que pasa, lo traté y cuando estuve en Televisión Nacional al principio justamente la idea era neutralizar“, explicó en Bienvenidos.

“Traté y traté, y lo que ocurre es que ponía tanta atención en reemplazar las palabras (…) el tema es que Claudia en un momento dado me dijo ‘¿sabes qué? no tienes caso’. Me desahució, me dijo ‘ya está, listo, no hay nada que hacer’“, reconoció.

“Lo interesante es que 10 años antes estuve trabajando para CNN y en CNN nunca fue tema, nada, y ellos son muy rígidos, y nada en absoluto… y aquí con el tiempo yo creo que la gente se ha puesto más tolerante”, reflexionó.