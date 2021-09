Fue el mes pasado que salió a la luz que Marco Antonio ‘Parived’ López, esposo de la animadora Tonka Tomicic, está siendo investigado por el delito de receptación por haber, presuntamente, comprado relojes robados provenientes de una banda de contrabando.

En el programa en línea Cómplices, conducido por Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, la animadora opinó sobre el caso y acusó que le parece “muy injusto” que se hable más de Tonka que de su esposo.

“Me gustaría que se hablara de Marco Antonio, y Tonka quedara fuera de esto porque me parece muy injusto. Aprovecho de decir que si mi hermano, mi papá, mi mamá son unos delincuentes, a mí no me hueveen (sic)”, dijo.

El caso

Fue el medio Ciper Chile el que publicó que la investigación contra los presuntos involucrados habrían tomado cerca de tres años y se habría determinado que el grupo está compuesto por ladrones que funcionan en el extranjero.

En este sentido, Parived habría comprado algunos de los relojes que estaban a la venta de forma ilegal.

“El primer escalón de la organización está integrado por lanzas internacionales que se dedican al robo de joyas y relojes de alta precisión, especies que luego son internadas y comercializadas en Chile”, indicaron.

Allí se asegura que uno de los compradores sería Parived, quien habría adquirido artículos de alta gama.

“Los antecedentes que figuran en poder de la Fiscalía indican que López Spagui habría adquirido tres relojes marca Rolex, transacción por la que es indagado”, agregaron.

Apuntaron, además, a que “la información preliminar apunta a que cheques de la animadora forman parte de la indagatoria y que la fiscalía se encuentra detrás de esos documentos”.

“Muy injusto”

Los dichos llegaron en medio de una conversación en la que Gutiérrez emitió también su opinión que, dijo, “puede sonar a defensa. “Si (él) hubiese sabido de contrabando, no pasas un documento”, dijo.

El debate, luego, apuntó a que los relojes de alto costo están seriados y certificados, por tanto, señaló Francisca, “es raro que una joyería se arriesgue”.

“Una persona mucho menos conocida que Parived o la Tonka, con mucho menos recurso que ellos dos, si supieran que es una banda y tienen algo de fama o reconocimiento, no se exponen a eso”, agregó Gutiérrez.

García-Huidobro, por su parte, dijo que “lo fome de esto es que Parived involucra a Tonka (…) algunos dicen ‘ay, ella es igual de chanta’. Él es un ser humano individual, único (…) No podemos hacernos responsables de lo que hacen ni nuestros familiares ni nuestros maridos”.

La defensa de Parived

En una declaración enviada en exclusiva a BioBioChile, López negó estar involucrado en el delito antes expuesto, asegurando que no ha sido llamado a declarar por parte del Ministerio Público.

“Junto a mis abogados, nos pusimos en contacto con el Ministerio Público, indicándoles que nos poníamos a su disposición para entregar todos los antecedentes que necesitaran, con la convicción que nada irregular he realizado, sin embargo, nos fue imposible conocer algún tipo de antecedente, pues se me comunicó que la investigación era secreta”, expuso.

“Quiero ser tajante y claro: Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud”, agregó.

“Hasta la fecha no he sido citado por el Ministerio Público. Desconozco cualquier detalle de lo que se ha dicho”, concluyó.

Por último, ‘Parived’ aseguró estar dispuesto a entregar los “antecedentes que sean necesarios” ante el Ministerio Público.