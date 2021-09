Marvel, la mayor maquinaria de taquillazos en el cine de los últimos años, abraza la cultura y la identidad asiáticas con la película “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, una cinta con la que esta enorme saga de superhéroes refuerza su apuesta por la inclusión.

La cinta que debuta este jueves en Chile, es la primera producción de Marvel que llega directamente a la pantalla grande desde el inicio de la pandemia y trae muchas sorpresas para los fans.

Pero ¿vale la pena quedarse hasta el final de los créditos?

La respuesta es SI. Y es que la producción no sólo tiene una escena post-crédito, sino que dos.

Sin entrar en mayores spoilers, la primera de ellas aparece a la mitad de los créditos y nos marca el rumbo que tomarán estos nuevos personajes en el MCU.

La segunda, en tanto, aparece al final y sienta las bases para lo que podría ser una secuela del filme.

Una cinta que apunta a la diversidad

Después del fenómeno de “Black Panther” (2018), Marvel presenta esta cinta sobre un niño chino que fue instruido en las artes marciales y que, ya como adulto y con una vida completamente normal en San Francisco (EE.UU.), debe afrontar los oscuros secretos de su familia.

Simu Liu da vida a este superhéroe y, junto a Awkwafina, aparecen aquí otros actores de mucho peso como Tony Leung y Michelle Yeoh.

A los mandos de “Shang-Chi” se puso el director Destin Daniel Cretton, que tras joyas “indie” como “Short Term 12” (2013) toma ahora el control de una gran superproducción de Hollywood.

“Definitivamente soy optimista respecto al progreso de la representación y la diversidad en Hollywood”, dijo a Efe la actriz Awkwafina, coprotagonista de “Shang-Chi” junto a Simu Liu.

“Creo que películas como esta, aunque no simbolicen que estemos ya ahí, se añaden a esta especie de colección más grande de películas que esencialmente validan ciertas experiencias. Yo tuve el honor de estar en ‘Crazy Rich Asians’ (2018), ‘The Farewell’ (2019) y ‘Raya and the Last Dragon’ (2021) y todas estas forman parte de ese mural”, añadió.