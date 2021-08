Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings debutará este jueves en cines, presentando a un nuevo súperhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El actor chino-canadiense Simu Liu fue el elegido para dar vida a este joven maestro de las artes marciales, varios años después de que pidiera a Marvel, a través de Twitter, un superhéroe asiático.

Y al parecer Simu estaba destinado para este rol. Así al menos lo aseguró el director de la cinta Destin Daniel Cretton, en una conferencia a la que asistió BioBioChile.

Según Cretton, hubo un momento clave en el casting del actor, quien no conforme con aprenderse las líneas que debía presentar, terminó la audición con la ya famosa pose de Black Widow (Scarlett Johansson).

“Hizo exactamente la pose de salto hacia atrás de la que se burlan en Black Widow“, aseguró el director.

De a acuerdo a Cretton, Simu hizo el salto, aterrizo de rodillas e incluso realizó el clásico movimiento de “cabello hacia arriba, mirando directamente a la cámara”.

El intérprete, en tanto, dijo que le pareció que sería “una buena firma”. “Era como una bonita tarjeta de presentación para al final de tu currículum. Pensé que no haría daño”, admitió.

“Estaba haciendo una audición para una película de Marvel [y] ya sabes, si pudiera mostrarles que podía lograr la pose de superhéroe, pensé que tal vez eso ayudaría”, agregó.