La comunicadora Marcela Vacarezza, expanelista de televisión respondió a la actriz y constituyente Malucha Pinto luego que ésta señalara que la Teletón es un espacio que no se debe seguir propiciando. “Qué fácil decirlo”, lanzó.

A través de un tuit, la también psicóloga señaló además que “miles se beneficiaron con ella (la Teletón) y lo siguen haciendo. Ojalá nunca tenga que recurrir a ella. El “estado” la tendría en condiciones catastróficas. Las cosas como son”.

Más tarde, no obstante, fue emplazada por un internauta quien recordó la historia de Pinto: su hijo Tomás fue diagnosticado con una parálisis cerebral.

“No lo sabía porque no sigo la vida de toda la gente y no tengo por qué hacerlo. Una pena tremenda. Pero sus declaraciones son esas y no me parecen”, remató.

Lo que dijo Pinto

Recordemos que durante el fin de semana, la actriz apuntó en el programa en línea Estallido Cultural que “la Teletón cumplió un rol, sin lugar a dudas, yo creo que varios roles. Uno, fue visibilizar la discapacidad de la manera como lo hizo, en un principio muy denigrante”.

“Siempre tuve muchos reparos con eso, desde la lástima“, advirtió.

Añadió que “fue haciendo un cambio, claramente, pero visibilizó el mundo de la discapacidad y la gente comenzó a verlo una vez al año desde sus pantallas. Por otro lado, no había un Estado que construyera centros y programas para personas en situación de discapacidad y la Teletón lo hizo”

“Pero, bueno, el país va cambiando y hoy día estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando, realmente”, opinó.