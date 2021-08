La actriz e instructora de yoga Yuyuniz Navas nuevamente se encuentra en el centro de la polémica tras un indignado tuit contra el presidente Sebastián Piñera.

Esta vez la hija de la animadora Eli de Caso, respondió una publicación del mandatario, donde celebraba que “Ya superamos el 80% de la población protegida con vacunación completa”.

“Sólo en los últimos dos días se vacunaron 210 mil rezagados mayores de 18 años”, agregó en Twitter.

Frente a ello, Navas replicó: “El único que se supera es Ud”.

“Estado de excepción para que no lo saquen de La moneda, pase de discriminación a sanos, vacunas venenosas, delincuencia por doquier, terrorismo desatado, economía en el suelo, ¿qué más? Inmigración indiscriminada, ¿seguimos?”, sentenció.

Más tarde compartió el video de un perfil de Instagram que rechaza las medidas sanitarias, donde se habla de las vacunas en los niños y jóvenes.

“Lo que se está haciendo es criminal”, sentenció. “Bien lo saben los que fuerzan la vacunación y toda esta farsa”, añadió.

Recordemos que en el último tiempo, la actriz ha utilizado Twitter para lanzar duras críticas a mundo político y sanitario.

“Agradezco al cielo no haber sido electa”, escribió tras la primera sesión de la Convención Constitucional.

“La ciudadanía no tiene madurez para proceso tal, y menos algunos constituyentes”, añadió Navas que fue candidata a constituyente apoyada por Vamos por Chile por el Distrito 9.

“Reafirmo mi rechazo a este proceso y agradezco al cielo no haber sido electa. Será una gran perdida para el país este invento de Maduro”, cerró.

Su opinión de la pandemia

Navas tuvo una polémica candidatura y comentada fue su participación en el programa Aquí se debate de CNN Chile, donde emitió varias opiniones controvertidas y algunas sin asidero en la evidencia científica e incluso histórica existente.

Por ejemplo, señaló que “Chile debe salirse de la ONU y dejar de vender el país. Es impresentable e inadmisible”.

Ante la consulta de la periodista Mónica Rincón: “¿Qué país se ha salido de la ONU?”.

Navas dijo: “ehh, mira, no me acuerdo dónde leí, o sea, cuál país se salió de la ONU, que a raíz de eso me sentí inspirada, no, no tengo el dato ahora, pero tenemos que mirar el mundo como es, cíclico, que cambia”.

Luego, afirmó que el covid-19 fue creado. “Yo intuyo que este virus fue lanzado con un interés político y económico de China y el gobierno comunista”, manifestó