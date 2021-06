La licenciada en Derecho e influencer Raquel ‘Kel’ Calderón (30), negó este miércoles los rumores que indicaban que estaría esperando a su primer hijo. “Hay por ahí gente que es simplemente mala”, acusó.

La información llegó a través de sus Historias de Instagram, donde la hija de Raquel Argandoña y Hernán Calderón Salinas respondió a las preguntas de sus más de 1,7 millones de seguidores.

“¿Estás embarazada?” y “¿tienes un bebé?”, fueron algunos de los cuestionamientos que recibió, ante lo que decidió contestar y emplazar a que “nunca crean todas las tonteras que leen on line”.

Esto, porque afirmó que hay “periodistas que están dispuestos a inventar cualquier cahuín (sic) con tal de ganar algunos followers, likes o views en sus sitios web”, aunque más tarde aclaró que no son todos y que tiene amigos que trabajan en el rubro.

“También por ahí hay gente que es simplemente mala y le gusta hacer daño porque puede. Por eso, si quieren lean por morbo o aburrimiento pero no crean todas las tonteras“, llamó.

En otra imagen, en tanto, se refirió derechamente a los rumores y aclaró que “no, no estoy embarazada. Me fake (falso) embarazan de vez en cuando si, en algunas notas, pero hace tiempo que no me pasaba”.

Este sábado, la influencer también apareció en un video de la campaña Yo Me Vacuno del Gobierno, que fue compartido en el Instagram de la subsecretaria de Salud Pública Dra. Paula Daza.

Esto, con el objetivo de “para motivar a los más jóvenes para que asistan a vacunarse”, según explicó la médica.

En las imágenes, Kel sostuvo que “ya no existen excusas para no vacunarnos frente el covid-19. Las vacunas son seguras, y no sólo estarás ayudando a proteger tu salud, sino la de tu familia y la de tus seres queridos”.