"La paradoja del asesino": este intrigante thriller coreano lleva un mes entre lo más visto en Netflix

Las series y películas coreanas están entre el contenido más visto por los chilenos en Netflix, y también son muy populares en otros países de Latinoamérica. Desde hace mucho que dejaron de ser contenido de nicho, para pasar a convertirse en producciones que llegan al público masivo.

De hecho, solamente mirando las cifras de Chile, entre enero y noviembre de 2023 hubo 27 series y películas de Corea del Sur que llegaron al Top 10 de Netflix a nivel local. De ellos, 22 eran K-dramas y 5 eran largometrajes.

Por lo mismo, es que la plataforma busca potenciar las producciones coreanas este 2024 y ha comenzado con fuerza. A inicios de año se estrenó El monstruo de la vieja Seúl y en marzo llegará La reina de las lágrimas, ambas series protagonizadas por grandes estrellas del género que tienen fama mundial: Park Seo-joon y Han So-hee en el caso de la primera, y Kim Soo Hyun y Kim Ji Won en la segunda.

Esos dos K-dramas tienen en común que se inclinan más hacia el romance, a diferencia de la apuesta coreana que el streaming lanzó el febrero: La paradoja del asesino (A Killer Paradox).

Estrenada el 9 de febrero, ya cumple un mes completo estando en el Top 10 de las series de habla no inglesa más vistas a nivel mundial en Netflix, coronándose como un gran éxito.

Solo en su primer mes, fue vista 11,9 millones de veces, de acuerdo a las cifras de la empresa, sumando 85,3 millones de horas vistas por la audiencia.

¿De qué se trata La paradoja del asesino?

La paradoja del asesino es protagonizada por un elenco estelar, liderado por los famosos actores Choi Woo-shik (Parásitos, 2019), Son Seok-koo (Fuerza bruta, 2022) y Lee Hee-joon (Cazadores en tierra inhóspita, 2024).

Basada en un popular webtoon homónimo, cuenta la historia de un inusual asesino en serie, Lee Tang (Woo-shik), un joven universitario con una vida totalmente normal que comienza su carrera en el crimen de pura casualidad: matando por accidente a sus víctimas.

Lo más raro es que, luego de asesinarlos por error, se va enterando de que todos eran criminales que cometieron delitos terribles y estaban prófugos.

Quien se interpondrá en su camino es el detective Jang Nan-gam (Seok-koo), el cual intentará a toda costa atrapar a Lee Tang, un objetivo que será mucho más difícil de lo que parece.

Y más tarde aparecerá un nuevo villano rondando a Lee Tang: Song Chon (Hee-joon), cuyo rol en la historia dejaremos en suspenso para no dar spoilers.

A Killer Paradox cuenta con 8 episodios y todos ya se pueden ver en Netflix.

¿Villano o antihéroe? El dilema moral que presenta La paradoja del asesino

BioBioChile pudo acceder a una entrevista realizada a Choi Woo-shik, Son Seok-koo y Lee Hee-joon, en la cual los actores hablaron sobre la desafiante historia y por qué decidieron sumarse a la serie.

El mayor dilema moral que plantea La paradoja del asesino es si el joven Lee Tang es en realidad un villano o un antihéroe, pues su rol en la historia es difícil de definir. Por lo mismo es que Son Seok-koo (Jang Nan-gam) indicó que “creo que eso es algo que cada persona debe descubrir, es algo que tú debes averiguar”.

En esa línea, Choi Woo-shik (Lee Tang) acotó que “definitivamente es una pregunta difícil, como para darte una respuesta directa. Para mí personalmente y para el personaje, y para todos los personajes en el drama, eso es algo que continuamente están tratando de responder a medida que avanzan los episodios, y creo que también es algo que se van a preguntar los espectadores”.

Por su parte, Lee Hee-joon (Song Chon) comentó que “a medida que veas el drama, vas a ver el cambio en el corazón y el arco emocional de Lee Tang, y esta definitivamente será una pregunta permanente que seguirás haciéndote”.

Un proyecto emocionante para sus actores

La complejidad de la historia y personajes que debían presentar al público hace que uno se pregunte qué llevó a los actores a elegir esta producción.

Woo-shik explicó que “primero que todo, soy un gran fan del webtoon original y, además, otra razón importante es que me ha dado la oportunidad de trabajar con estos dos tipos de aquí (Seok-koo y Hee-joon), y pensé que Lee Tang sería un personaje con el que me divertiría mucho como actor”.

Seok-koo afirmó que “cuando me enteré que Choi Woo-shik y Lee Hee-joon fueron seleccionados para estos personajes, y yo junto a ellos (…) Era difícil imaginarnos a nosotros tres juntos en el mismo proyecto. Era algo que no podía imaginarme con facilidad. Y creo que eso es exactamente lo que me gustó de esto y por qué me sentí atraído (al proyecto). Porque pensé que esto no sería algo que la gente se imaginaría con facilidad”.

Y Hee-joon dijo que “podría sonar raro, pero tengo un estándar muy simple, en que la única razón para elegir si trabajo en un proyecto es si siento que hará latir a mi corazón. Así que no importa lo que sea, si siento que va a hacer latir a mi corazón, aunque sea una película independiente de bajo presupuesto o una gran producción, lo aceptaría. Y el siguiente criterio sería la gente con la que voy a trabajar, el elenco y equipo de producción”.

La dificultad de intepretar a los personajes de A Killer Paradox

Los personajes de La paradoja del asesino van evolucionando radicalmente a lo largo de sus 8 episodios y deben enfrentarse a cuestionamientos complejos. Para sus actores, prepararse para sus roles no fue simple.

El protagonista, Choi Woo-shik, indicó que “fue algo que tomó mucho esfuerzo como actor, investigando y transformándome en el personaje. Pasé mucho tiempo pensando al respecto. Y también está la parte técnica, cómo actuar de una forma que sea convincente y no sobreactuando”.

Son Seok-koo apuntí que “creo que este personaje (el detective Jang Nan-gam) piensa para sí mismo, ‘debería lucir rudo, para que la gente no pueda mirarme en menos’. Porque yo, personalmente, no soy el tipo de persona que trata de lucir rudo, para nada. Así que tratar de tener esa mentalidad, de alguien que trataba de lucir rudo, fue muy desafiante. Por eso es que me dejé esa barba, bigote, usé los ternos y todo eso”.

Y Lee Hee-joon acotó sobre su experiencia en el set que, si bien él tiene 44 años, su personaje tenía 65 años, así que cada día debía someterse a un largo proceso de maquillaje para lucir mayor: “Tenía que maquillarme por dos horas cada día y me tomaba una hora desmaquillarme. Pero era una transformación increíble”.