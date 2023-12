El monstruo de la vieja Seúl, o en inglés Gyeongseong Creature, es la nueva gran apuesta de Netflix en K-dramas, como se le llama a las series de televisión coreanas, y espera repetir el éxito de otras producciones del género que se han estrenado recientemente.

La primera parte de la temporada 1, consistente en 7 episodios, se estrenó este viernes 22 de diciembre, mientras que los siguientes tres episodios serán lanzados el 05 de enero.

Y es que el contenido audiovisual originado en Corea del Sur es cada vez más masivo en nuestro país y en Latinoamérica. De hecho, entre enero y noviembre de este año hubo producciones coreanas en el Top 10 de lo más visto en Chile durante 39 semanas, de un total de 47.

El título Gyeongseong Creature se inspira en el antiguo nombre que tenía Seúl, “Gyeongseong”, pues este es un drama histórico ubicado temporalmente en la primavera (del hemisferio norte) de 1945, antes del término de la Segunda Guerra Mundial.

En esa época, la península de Corea estaba bajo el control del Imperio del Japón, que se anexó el territorio oficialmente a partir de 1910, tras invadirlo desde 1905. Esto también supuso el fin de la dinastía Joseon, que gobernaba el Imperio Coreano. Por este motivo es que en la serie se refieren a los coreanos como el “pueblo de Joseon”.

Los conflictos sociales y políticos entre la “gente de Joseon” y los invasores japoneses son un punto principal de la historia, mostrándose la brutal represión que ejercían las autoridades extranjeras sobre los locales.

Además, son los japoneses quienes crean el monstruo al que hace referencia el título, una criatura aterradora y sobrenatural que nació como resultado de crueles experimentos científicos efectuados con humanos, los que eran secuestrados de las calles de Gyeongseong y encarcelados contra su voluntad.

Es en el Hospital Onseong donde se inicia este relato de horror, el cual está bajo estricto control del ejército japonés.

Junto con tener una trama potente que atrapa desde el primer episodio, El monstruo de la vieja Seúl cuenta con las sólidas actuaciones de dos de las estrellas más populares de dicha industria, que se ajustan muy bien a los papeles que interpretan en esta ocasión: Park Seo-joon, conocido por sus papeles en Itaewon Class, What’s Wrong with Secretary Kim y The Marvels, y Han So-hee, que lideró My Name, Nevertheless y participó en el video musical de Jung Kook, Seven.

En esta serie, Park Seo-joon personifica a Jang Tae-sang, un empresario adinerado que es dueño de una popular casa de empeño y que entra en un complicado conflicto con las autoridades.

Buscando una solución a esta problemática es que termina contratando los servicios de Yoon Chae-ok, interpretada por Han So-hee, joven que junto a su padre se encargan de buscar a personas desaparecidas.

Este thriller, si bien tiene romance, se enfoca más en el suspenso, terror y la ciencia ficción, manteniendo un balance que permite capturar el interés de quienes buscan un argumento que sea interesante por sí mismo, sin apoyarse en exceso en el drama amoroso.

Como suele ocurrir con los K-dramas, toda esta mezcla de ingredientes es la que desemboca en una adicción y uno no puede dejar de mirar.