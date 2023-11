Ya falta menos de un mes para que se estrene la nueva gran apuesta en K-dramas de Netflix, El monstruo de la vieja Seúl (Gyeongseong Creature), protagonizado por los famosos actores coreanos Park Seo-joon y Han So-hee.

El gigante del streaming ha dado a conocer el primer teaser tráiler de la producción, que presenta una historia de terror y suspenso con una atmósfera escalofriante.

Recordemos que la serie coreana debutará en dos partes: los primeros siete episodios se lanzarán el 22 de diciembre y los últimos tres el 5 de enero de 2024.

¿De qué se trata El monstruo de la vieja Seúl?

Ambientada en la primavera de 1945, cuenta la historia de dos jóvenes que luchan contra una entidad monstruosa nacida de la codicia humana.

Las imágenes de barrotes de una prisión y manos desesperadas que se extienden hacia los protagonistas, aluden a los profundos secretos del hospital Ongseong en Gyeongseong (antiguo nombre de Seúl), uno de los muchos lugares de vital importancia que aparecen en la serie.

El famoso actor coreano Park Seo-joon (Itaewon Class, What’s Wrong with Secretary Kim y The Marvels) actúa en el papel de Jang Tae-sang, el influyente amo de la Casa del Tesoro de Oro, y la popular actriz Han So-hee (My Name, Nevertheless) encarna a la implacable detective Yoon Chae-ok.

“La serie combina encuentros con criaturas, llenos de tensión, con una apasionante historia de supervivencia”, indicó Seojoon sobre la serie, en un comunicado.

Sohee añadió: “La mezcla única de drama histórico y el género de aventuras ofrece una emocionante diversidad”.

Además del avance en video, Netflix también publicó un nuevo póster oficia, que puedes ver a continuación.