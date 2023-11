El esperado K-drama de terror y drama histórico, El monstruo de la vieja Seúl (Gyeongseong Creature), protagonizado por los famosos actores coreanos Park Seo-joon y Han So-hee, al fin llegará a las pantallas a nivel mundial: Netflix ha anunciado el estreno para fin de año.

El streaming detalló que la serie coreana debutará en dos partes: los primeros siete episodios se lanzarán el 22 de diciembre y los últimos tres el 5 de enero de 2024.

Ambientada en la primavera de 1945 en el misterioso Hospital Ongseong en Gyeongseong (antiguo nombre de Seúl), esta serie de suspenso sigue a un empresario y una detective mientras luchan por sobrevivir y se enfrentan a una criatura nacida de la codicia humana.

El avance capta instantáneamente la atención con una imagen premonitoria: hombres armados, con máscaras y equipo de protección, centinelas alrededor de un vagón central, insinuando las graves luchas de la época.

Los protagonistas son Park Seo-joon, conocido por sus papeles en Itaewon Class, What’s Wrong with Secretary Kim y The Marvels, y Han So-hee, que lideró My Name, Nevertheless y participó en el video musical de Jung Kook, Seven.

Park Seo-joon interpreta a Jang Tae-sang, el dueño de la casa de empeño House of Golden Treasure, la persona más rica y con mejores contactos en Gyeongseong, y Han So-hee asume el papel de Yoon Chae-ok, una detective con una reputación para todo lo que sea imposible.

Juntos, se adentrarán en el misterioso y tumultuoso Seúl de 1945.

El elenco también incluye a Claudia Kim de Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald y Los Vengadores: La era de Ultrón, yy Kim Hae-sook, Cho Han-cheul y Wi Ha-jun de El Juego del Calamar.

Con guion de Kang Eun-kyung (Dr. Romantic y What Happens to My Family?) y dirigida por el experto Chung Dong-yoon (Hot Stove League), la serie ofrecerá una fusión de intriga histórica, misterio apasionante y drama.