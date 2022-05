Este lunes se viralizó rápidamente en redes sociales un rumor de que dos famosos artistas de K-pop estarían en una relación romántica.

Se trata de Kim Taehyung, más conocido como V, del grupo BTS y Jennie de Blackpink.

Las especulaciones se basan en un par de fotografías que se han viralizado en redes sociales, donde se vería a ambos al interior de un automóvil, con él conduciendo y ella como copiloto.

De acuerdo al portal Allkpop, las presuntas imágenes habrían sido captadas en la isla Jeju, popular destino turístico en Corea del Sur.

Sin embargo, hay que recalcar que se desconoce si son reales o si son falsas y fueron editadas digitalmente.

La autenticidad de las imágenes ha creado un debate entre los fans. Muchos piensan que han sido manipuladas y que las fotos originales corresponden a cuando V y J-Hope, también de BTS, grabaron el reality show BTS In the Soop (2020). Abajo puedes ver la mencionada escena.

They edit JHope to look like Jennie. I dont know anymore. Even if it was real I wd happily close this account about my fav and accept it. Never doing a fake pic just for a rumor. #vsoo pic.twitter.com/xjwwM8eUY8

