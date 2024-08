Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

LucasFilm cancela la serie The Acolyte tras una temporada, descartando una segunda entrega. La producción de ocho capítulos ahora se encuentra disponible en Disney+. La decisión se debe a que la serie no cumplió con los estándares de audiencia de Disney, saliendo del top 10 de la plataforma en solo 3 semanas. A pesar de tener una valoración del 78% en Rotten Tomatoes, no logró convencer a los fanáticos de Star Wars.